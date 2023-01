Todo en todas partes es la favorita al Oscar

La película independiente de multiversos y ciencia ficción Everything everywhere all at once (Todo en todas partes al mismo tiempo) encabezó ayer las nominaciones para la edición 95 de los Premios de la Academia al recibir 11 menciones.

La historia dirigida por Daniel Scheinert y Daniel Kwan compite para llevarse el Oscar por Mejor actriz, para Michelle Yeoh, y Actor de reparto para Ke Huy Quan (categorías que ambos ganaron recientemente en el Globo de Oro), entre otras.

En el anuncio de los nominados realizado este martes, Hollywood honró espectáculos de la gran pantalla como Top Gun: Maverick y Avatar: the way of water (Avatar: el camino del agua), un año después de que un servicio de streaming ganara el premio a mejor película por primera vez (CODA, distribuida por Apple Tv+).

Para la entrega que se realizará el 12 de marzo en Los Ángeles, Todo en todas partes... es a su vez una de las historias que este año son sinónimo de representación al tener entre sus actores principales personas con raíces chinas y vietnamitas, además de estadounidenses.

Las 10 cintas nominadas a Mejor película son: Everything Everywhere all at once, The banshees of inisherin (Los espíritus de la isla), The Fabelmans (Los Fabelman), Tár, Top Gun: Maverick, Avatar..., Elvis, Im westen nichts neues (Sin novedad en el frente), Women talking (Ellas hablan) y Triangle of sadness (El triángulo de la tristeza).