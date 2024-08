“Tocar fondo fue el mejor regalo que me permití”: Danna

“Estando tan chiquita en este medio, desde los cinco años, por supuesto tiene su parte oscura, que me tocó abrazar, descubrir a esa niña interior; estoy cumpliendo 29 años y comienzo un proceso de hacer las paces con esa niña interior”, señaló la cantante Danna durante el tercer día de la convención VidCon México 2024.

Durante el panel en el que participó, a propósito del próximo documental que estrenará por Disney+ ("Tenemos que hablar"), Danna tocó temas que han sido sumamente sensible para a ella a lo largo de su vida y su carrera, como la salud mental y los fuertes señalamientos a los que se encuentra expuesta como figura pública.

Fiel a sus propias vivencias, la también actriz dejó claro que no hay que tener miedo a caerse, pues es justo en este punto cuando aprendemos a conocernos realmente como personas, a ver lo fuerte que somos y salir adelante sin importar lo profundo que sea el abismo en el que te encuentres: "Los procesos oscuros al final nos llevan a conocernos mejor y no hay que tenerle miedo a estar mal; tocar fondo es el mejor que me permití, porque como artista siempre ponemos nuestra persona en aprobación de los demás y nos olvidamos lo que realmente quiere nuestro corazón e instinto”, agregó.

La protagonista de "Élite" también habló de la importancia que la música ha tenido en este viaje a su autodescubrimiento, y es que, a través de ella ha sanado o ha compartido con sus fans las batallas que enfrenta.

“Sí tiene música, la historia es un viaje introspectivo, como ha sido este último álbum que lancé hace cuatro meses que se llama ‘Childstar’. Es un documental, un regalo para nosotros de plasmar el proceso que ha sido muy mágico y poderles enseñar, no podemos decirles la fecha de estreno”, agregó.

Danna aclaró que la si decidió realizar este proyecto es porque desea, de viva voz, contar la historia de su vida y dejar atrás especulaciones: “quiero contar mi historia, no quiero que nadie más la cuente por mí, ni hablen de algo que jamás han experimentado”.

En el documental, la artista contará un poco de su viaje por la industria del entretenimiento, desde sus inicios siendo apenas una niña; hasta el día de hoy en el que se encuentra "llena de luz", aseguró.

“Estamos en agosto y el año se ha ido muy rápido y no nos damos cuenta de lo rápido que avanza el mundo, la música, la industria, pero a veces nos olvidamos de tomarnos un momento para decir: dónde estoy, sí quiero decir esto, por qué lo quiero hacer, son de las preguntas principales que comienza el documental”, finalizó.

