La cantante Tini Stoessel fue duramente criticada por su físico durante su actuación en los Juegos Sudamericanos Asunción 2022, pues unos conductores paraguayos hicieron comentarios incómodos en vivo sin percatarse que su micrófono estaba abierto.

La artista, quien cerró el evento inaugural el pasado 1 de octubre, modeló un atuendo amarillo con negro en el que quedaron expuestas algunas partes de su cuerpo como el estómago y las piernas.

Fueron las voces de los periodistas Chipi Vera, Eva Rodríguez y Montse González que se escucharon en la grabación y posteriormente pidieron disculpas públicas por lo sucedido.

Lee también: Alejandra Guzmán muestra radiografía y así se ve su cadera tras caída

En el video que circula en redes se escucha decir a una de las mujeres: "Mirale su ombligo, te pido que veas" a lo que su compañera le responde: "No quiero mirar, voy a tener pesadillas".

Por su parte Chipi Vera también dijo, "Ahora lo entiendo a De Paul" y aunque no quedó claro el sentido de su opinión recordemos que la cantante mantiene una relación con el futbolista Rodrigo De Paul, centrocampista de Atlético de Madrid de la Primera División de España con quien se especula, desde meses atrás, tienen problemas amorosos.

Los comentarios no fueron inadvertidos por algunos usuarios en redes sociales que salieron en defensa de la intérprete de “Consejo de amor”.

Ahí tenés a Ekra Rodrial y Montse González de Tigo Sports burlándose de Tini en plena transmisión Que pasen vergüenza social al menos pic.twitter.com/HpG4KcWRtz — Esteban Sandoval (@estebansandovaI) October 2, 2022

Bajo este contexto, Chipi Vera expresó mediante un video: “Quiero pedir disculpas por los comentarios que salieron al aire. Pero también aclarar de mi parte mi comentario fue ‘Ahora entiendo a De Paul’ porque entiendo que Tini es una mujer hermosa, exitosa y una gran artista”.

Lee también: Tania Rincón se corona como la reina de los minivestidos con estos 3 modelos

Rodríguez externó: “Fue un comentario desafortunado y quiero pedir disculpas. Creíamos que teníamos los micrófonos apagados. Fue un error y esto me va a dejar una gran lección. No fue algo que pensamos. Salió al aire porque tenía que pasar. La vida sigue y ustedes van a querer que me echen, que me vaya del país. Yo solo quiero pedir disculpas a las personas que fueron afectadas. Tengo también partes de mi cuerpo que no me gustan” y al final reiteró: “Cometí un error”.

Montse comentó que se había tomado un tiempo para analizar la situación, además que se sentía mal por su opinión.

"Me siento arrepentida, realmente fue un comentario totalmente fuera de lugar, fue algo que hicimos sin pensar, bromeamos. Quería pedirle disculpas públicamente, estoy muy dolida con lo que sucedió porque trabajamos muchísimo y pusimos todo nuestro empeño en esta transmisión que lastimosamente se vio opacado por lo que sucedió”.

Pese a que la actuación de Tini fue muy aplaudida por el público fueron los comentarios quienes se llevaron los reflectores en redes sociales.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.



jgt