Tim Burton revivirá a "La Familia Addams"

Consolidado como uno de los directores estadounidenses más particulares del mundo del cine, Tim Burton suele sorprender con las producciones góticas y de misterio que ha hecho a través de los años, desde la década de los 80, cuando inició su carrera contratado por Disney.

Entre los próximos planes de Burton está incursionar en las series de televisión y para ello serían "Los Locos Addams" quienes lo acompañen. La particular familia surgió de una serie que se transmitió de 1964 a 1966, basada en las caricaturas que Charles Addams había publicado en el periódico The New Yorker en 1938 y adaptadas a la televisión por el productor David Levy.

El portal Deadline fue quien anunció sobre este nuevo proyecto, que estaría financiado por la productora MGM TV, que controla los derechos subyacentes de la propiedad intelectual de la serie.

"Las fuentes le dicen a Deadline que Burton está negociando con el productor ejecutivo y posiblemente dirigirá todos los episodios de esta nueva versión de la franquicia", informó el portal estadounidense.

EXCLUSIVE: #AddamsFamily live-action TV series from Tim Burton heats up TV marketplace https://t.co/v3RVbF1QJj — Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 22, 2020

Alfred Gough y Miles Millar serán los escritores principales del programa y productores ejecutivos junto con Burton.

La nueva versión del oscuro clan se desarrollaría en la época actual y sería desarrollada desde la perspectiva de Wednesday Addams (Merlina), la pequeña hija de Homero y Morticia.

Anteriormente Burton desarrolló la serie animada de su propia cinta "Beetlejuice", de 1988. Esta serie fue emitida durante cuatro temporadas entre 1989 y 1991, pero desde entonces el director sólo se había enfocado en películas, hasta ahora y aunque él no ha confirmado, los fans ya están entusiasmados por verlo volver con esta historia que es muy ad hoc a su estilo.

