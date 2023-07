Cada una de las ocho temporadas de Shark tank México ha servido de inspiración para que cientos de emprendedores busquen posicionar sus ideas de negocio, pero puede que no sea tan fácil.

Ese es un debate que sostienen los tiburones de esta nueva etapa: “Se necesita un carácter muy particular y tienes que estar listo para pasarla mal, para tenerla difícil, mucha resiliencia, creer en ti cuando nadie cree en ti, si aguantas estar abajo, cuando nadie cree, cuando no duermes por trabajar, si pasas ese valle empiezas a subir, no creo que todos tengan ese carácter”, consideró Marisa Lazo, quien repite esta experiencia junto a Alejandra Ríos, Marcus Dantus y Amaury Vergara.

Además de los ya conocidos, nuevos tiburones se suman al estanque: Karla Berman, Oswaldo Trava, Bryan Requarth y Adriana Gallardo.

“Aunque todos lo pueden hacer (emprender) no es para todos, yo no me considero emprendedora me considero empresaria”, dijo Alejandra Ríos, otra de las personalidades que lleva ya tres temporadas, y ha buscado representar a las mujeres, pero sobre todo a la comunidad LGBT+.

“Soy muy buena inversionista, soy buena liderando pero emprendedora no sé, porque se necesita mucho coraje mucha pasión, mucha motivación, es un camino muy difícil que no es para todos”, añadió.

Karla Berman es más optimista al considerar que el emprendedor es todo aquel que busca oportunidades: “Puedes buscar hacer las cosas diferentes dentro de tus posibilidades, creo que todos podemos, con ciertas bases, ser resilientes, buscar oportunidades y no rendirse”, aseguró la experta en marketing y transformación digital.

A pesar de los diferentes enfoques, todos coinciden en la importancia de apoyar a los emprendedores nuevos, por ello es que privilegiarán a quienes lleven sus propuestas al programa.

Las grabaciones de los capítulos del show de Sony Channel, ya se llevaron a cabo durante tres semanas y se pueden ver por su señal cada viernes.