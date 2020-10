Tiaré Scanda se siente libre escribiendo

Desde que tenía 16 años de edad, Tiaré Scanda se destacó como actriz en cada proyecto que participaba, pero este año se reveló como guionista con la película "Ahí te encargo" (2020), faceta que quiere seguir explorando en un futuro cercano, pero sin dejar a un lado su trabajo como actriz.

“Actuar es mi gran pasión en la vida, estoy muy agradecida de que se me haya permitido ser actriz durante ya 30 años, que no son poca cosa, y seguir en el gusto del público es un regalo increíble, pero por otro lado la escritura me da mucha libertad, estoy en una etapa como actriz en que no necesariamente todos los proyectos que se están haciendo me encantan y sin embargo necesito trabajar, entonces la única manera de hacer cosas de las que esté siempre orgullosa es generarlas yo y escribir me da esa libertad”, dijo Tiaré Scanda.

Pero en este momento tan complicado por el que pasa la industria del teatro, para Tiaré el escribir alguna historia y levantar el proyecto, es crear una fuente de trabajo para otras personas, algo que la hace muy feliz, además ha percibido que por fortuna a la gente le gusta lo que está escribiendo.

Es por eso que decidió enfrentar un nuevo desafío como creativa, al escribir una historia pensada específicamente para las plataformas digitales, "Rotten Makina", en la cual cuenta cómo una exestrella de rock argentino venido a menos, tiene que volver a vivir con sus papás y dar clases en línea, pero una ama de casa mexicana muy peculiar se mete a su clase y le cambia la vida.

“Me inspiraron otros compañeros teatreros que se animaron a hacer teatro por streaming, además creo esa frase famosa de renovarse o morir, considero que en este caso era adaptarse o morir; y si nosotros lo que sabemos hacer es entretener al público, tenemos que encontrar maneras de seguir haciéndolo en las condiciones que sean y en este momento estamos todavía en medio de una pandemia que no sabemos cuándo se va a acabar, y me pareció que tenía que ser valiente y descubrir la manera”, declaró Tiaré Scanda.

La protagonista de telenovelas como "Muchachitas" (1991) y "Buscando el paraíso" (1993), explicó que confió mucho para este proyecto en el equipo que desde hace 10 años hace con el artista argentino Federico di Lorenzo, y además integró al director de cine Marcelo Tobar de Albornoz, pensando en que estarían trabajando con un nuevo lenguaje.

“Es difícil trabajar con Tiaré porque es muy buena actriz y muy exigente, entonces es muy complicado que esté contenta con lo que está pasando, porque estamos hilando fino, incluso en la parte musical ella me da la canción y yo tengo de alguna manera interpretar lo que busca; lo difícil es que uno tiene que exigirse al nivel de ella, eso es lo que está bueno y eso me gusta, porque me gusta meterme en cosas que me planteen desafíos; en este caso nos estamos divirtiendo más que nada con esta obra, porque ella está diciendo algo a través del humor”, explicó di Lorenzo.

Tiaré señaló que si bien "Rotten Makina" se transmitirá por la plataforma del Foro Shakespeare, a partir del 23 de octubre, la función en vivo se llevará a cabo desde otro espacio por definir, y las funciones serán los viernes a las 22:00 horas y el domingo a las 18:00 horas.

“Queríamos que el horario fuera como para mucha gente, pensando en que se puedan conectar desde muchas latitudes, por ejemplo, 10 de la noche en la Ciudad de México permite que en California (Estados Unidos) sean dos horas menos y en Argentina dos más, por eso el domingo es temprano para que lo puedan ver allá a las ocho”, dijo Tiaré.