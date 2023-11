"The Marvels": Así fue grabar con Goose y su equipo de gatitos

En 2019, cuando llegó a salas de cine la cinta “Capitana Marvel”, hubo un personaje que se ganó el corazón de todos: Goose, un gatito naranja que acompañó durante toda su aventura a nuestra heroína, Carol Danvers (Brie Larson).

Para la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel, “The Marvels”, que ya está en cartelera, no podía no regresar este peculiar personaje, quien, como descubrimos a lo largo de “Capitana Marvel”, no era un gato común: Se trataba de un Flerken, una especie de alien que luce como un minino cualquiera pero que puede comerse prácticamente cualquier cosa (sí, incluso personas), con los tentáculos que salen de su boca.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la productora de “The Marvels”, Mary Livanos, comparte cómo fue trabajar no sólo con Goose, sino con otro grupo de gatitos que lo acompañarán en esta historia.

“Fue increíble filmar con Goose de nuevo, traerlo de nuevo a la gran pantalla y presentar por primera vez a los Flerkittens (gatitos Flerken), de hecho es todo un equipo de gatos”, comenta Livanos.

“Había dos gatos, Mimo y Tanto, que interpretaron el papel de Goose en Reino Unido (donde se hizo la cinta); teníamos increíbles manejadores que ayudaron a entrenarlos y cada gato tenía un diferente tipo de habilidades, justo como sucede con The Marvels”, añade la productora.

En esta nueva película, la número 33 del UCM, veremos a Capitana Marvel (Bie Larson) haciendo equipo con Monica Rambeau (Teyonah Parris) y Ms. Marvel (Iman Vellani), luego de que sus poderes quedan conectados. Pero, como detalla la productora, también habrá un equipo gatuno.

“Los Flerkittens fueron probablemente la mejor parte del proceso de filmación, durante las grabaciones eran los mejores, tenerlos en el set, incluso los guiones más difíciles simplemente se derritieron al ver a estos gatitos”, comparte Mary Livanos a EL UNIVERSAL.

“Eran caóticos y de cierta forma incontrolables, pero había una grandiosa espontaneidad que venía de ello que simplemente deleitaba al crew y realmente también ayudaba a hacer que la historia brillara”, relata.

