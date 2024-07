"The Boys", "Star Trek" y "Avatar": entre las 10 series que se despiden del streaming

Ya sea porque así estaba pactado desde un inicio, el descenso del público hacia ellas o simplemente porque quizá sus actores ya no podían, un puñado de series se despiden del streaming.

Aquí te presentamos diez de ellas, las cuales se encuentran en distintas fases. Desde las que están rodando su última entrega o las que, ya terminadas, aún no cuentan con fecha oficial de salida.

Como sea, son producciones no renovadas.

"THE GOOD DOCTOR" (7 temporadas)

Una de las series médicas más conocidas en el orbe y en la que también participó el mexicano Osvaldo Benavides, llega a su fin. Está basada en la serie homónima coreana de hace una década. El personaje central es un joven galeno dentro del espectro autista, pero un sabio en curar. Se podría hacer un "¿quién vive'" con el ya añejo "Dr. House".

Dónde ver: Prime Video

"YOUNG SHELDON" (7 temporadas)

El poder del "bazinga" ya no fue suficiente para una nueva aventura. La precuela de la exitosa serie "The big bang theory" inició mostrando al niño Sheldon Cooper mientras crece en un pueblo ficticio de Texas. En la versión en inglés, el propio Jim Parsons, protagonista de la serie original, es quien va narrando todo lo que ocurre. CBS ya no quiso renovar otra temporada.

Dónde ver: Prime Video

"RAVEN'S HOME" (6 temporadas)

Disney decidió dar por terminada esta producción que sigue al personaje de Raven (That's so Raven, 2003-2007) ya en etapa adulta y con hijos. Apenas en mayo pasado se anunció la elaboración de un spin-off (historia derivada) con el título "Alice in the palace".

Dónde ver: Disney

"AVATAR" (3 temporadas)

Puede no ser una sorpresa porque al final varias series promedian esa cifra, pero en este caso todo parecería indicar que era previsible, dada la renuncia de los creadores originales previo al rodaje, argumentando diferencias y poco apoyo de Netflix. La idea era hacer una versión de acción viva de la serie oficial, lo cual no terminó siendo.

Dónde ver: Netflix

"THE BOYS" (5 temporadas)

Nadie sobrevive al tiempo, ni el poderoso "Homelander" con toda su violencia y narcisismo. Así que para lo que será el final de la historia, se cree que por fin este hombre de la capa estrellada capaz de destripar y volar la cabeza a personas aún en eventos públicos, tenga su merecido. Prime Video estrenaría la última temporada el año próximo.

Dónde ver: Prime Video

"THE WITCHER" (5 temporadas)

Tras la salida de Henry Cavill del elenco original, que para muchos representó el final de la historia, los estudios trajeron para la cuarta ahora en rodaje, a Liam Hemsworth ("Los juegos del hambre") para interpretar al enigmático cazador de brujo. También se anunció en paralelo la renovación para una quinta y última temporada.

Dónde ver: Netflix

"STAR TREK: LOWER DECKS" (5 temporadas)

Paramount ya no quiso hacer más entregas de este producto animado, que sigue a un grupo de apoyo de unas de las naves menos importantes de la ya conocida Flota Estelar. Forma parte de este universo espacial creado originalmente en los 60 en serie de acción viva, la cual ha ido soportando el paso de las décadas. Se espera que la última temporada estrene este mismo año.

Dónde ver: Paramount

"MAGNUM P.I" (5 temporadas)

Los tiempos cambian. Y la versión streaming de este veterano investigador privado duró menos que la versión ochentera original, liderada por Tom Selleck, que alcanzó en su momento ocho temporadas. Aún así, Jay Hernández lucirá en su filmografía haber sido Thomas Magnum, un hombre con alta atracción para las féminas.

Dónde ver: Prime Video

"CSI: VEGAS" (3 temporadas)

¿Hasta dónde van a estirar el concepto policiaco de CSI que inició en el 2000 y terminó en 2015? Ya hubo series situadas en Miami (2002-2012), Nueva York (2004-2013) y Cyber (2016). La poca duración de la sede Las Vegas no necesariamente muestra el agotamiento de la franquicia policiaca de investigación, pero sí quizá la necesidad de dejarla descansar aún más, pues todas las temporadas están disponibles en streaming.

Dónde ver: Apple TV

"THE FLIGHT ATTENDANT"

"Siento que acabamos de terminar", dijo la actriz Kaley Cuoco a la revista People, tras acabar el rodaje de la segunda temporada. ¿Requiere de mayor explicación el destino de la serie?. La historia seguía a una azafata que se ve envuelta en la intriga, después de amanecer muerto el pasajero con quien había tenido una aventura. El director mexicano Batán Silva tuvo a su cargo algunos episodios.

Dónde ver: Max





