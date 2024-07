“Las Azules”, el escuadrón que combatió sin armas

El primer escuadrón femenino de mujeres en México no podía arrestar, no podía usar armas ni investigar. Vaya, ni siquiera correr con su uniforme. Pero en medio de las restricciones, estas mujeres sentaron un precedente en la historia de la policía, que hoy recrea la serie Las Azules.

Para Fernando Rovzar, productor de la serie, lo que más atrajo su interés es que no había información o registro de este escuadrón, debido a que este cuerpo policíaco femenil no se creó para darle una oportunidad real a las mujeres, sino para distraer a la gente de la Matanza de Tlatelolco, que había sucedido tres años antes, y tratar de limpiar la imagen del gobierno.

“Se invitaron a estas mujeres con la idea de que serían policías, pero al entrar a la institución no les dieron armas, no podían investigar, no podían arrestar, usaban minifaldas y botas de cuero hasta la rodilla que les impedían correr; sólo les dieron un silbato y una bolsa de monedas. Entonces, mientras la historia es un triunfo indiscutible para las mujeres que entraron al cuerpo policíaco, no es algo halagador para el gobierno que las convocó”, señala.

Natalia Téllez, Bárbara Mori, el director Fernando Rovzar, Ximena Sariñana y Amorita Rasgado presentaron la serie ubicada en los 70, que estrenará por Apple TV+. Foto: Yaretzy M. Osnaya | El Universal

La historia es protagonizada por Bárbara Mori, Natalia Téllez, Ximena Sariñana y Amorita Rasgado.

Mori, una de las actrices consagradas en la comedia romántica, se dice satisfecha de ser parte de la serie Las Azules, que aborda la historia de cuatro mujeres que desafían las normas ultraconservadoras de los años 70 y que se unen al primer cuerpo policial femenino de nuestro país.

“En México desgraciadamente no se suele hablar de los logros de las mujeres, por eso la gente no conoce esta historia”, lamenta Bárbara en entrevista.

En la historia, basada en hechos reales, las protagonistas descubren que su escuadrón es un truco publicitario del gobierno para distraer a la prensa y a la población de asuntos escabrosos.

“Es interesante ver que estamos contando algo que pasó hace 50 años, cuando había una sociedad machista y ultraconservadora, y darte cuenta de que en pleno 2024 hay muchas cosas que no han cambiado, incluso hay cosas que están peor, como los feminicidios”.

Al leer el guión, las actrices no pudieron evitar sentir coraje y frustración de que las mujeres de esa época no se dieran cuenta de la violencia de género y el maltrato que sufrían, pues estaban acostumbradas a ello.

“Es muy triste que todavía nos podamos identificar con cosas que sucedieron hace más de 50 años; pero también hay que recordarles a las mujeres que son capaces de cualquier cosa, que no tienen que encajar en ningún molde”, comenta Sariñana.

Bárbara Mori interpreta a María, una ama de casa que entra al cuerpo policial. Foto: Apple TV

Al rescate de la historia

Bárbara interpreta a María, una ama de casa que busca recuperar su valía; estará acompañada de Valentina (Natalia), una joven universitaria que quiere ser parte de un cambio real; de Ángeles (Ximena ), una brillante analista de huellas digitales, y de Gabina (Amorita), quien debe romper con su familia para lograr su sueño de convertirse en policía.

“Se trata de iniciar una conversación sobre cuáles son las historias que estamos queriendo traer al consciente colectivo”, indica Rovzar, quien escribió y dirigió Las Azules, que se estrena el 31 de julio por Apple TV+.

El productor destaca que los generadores de contenido, como él, deben convertirse en arqueólogos y buscar estas historias.

“Si en México estamos a punto de tener a nuestra primera mujer presidenta, estamos en la posibilidad de trazar una línea directa de la presidencia que está por comenzar a Las Azules y que pasa por Sor Juana Inés de la Cruz, Frida Kahlo... Son historias que necesitamos revivir en cada generación”.