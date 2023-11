The Beatles estrenan documental previo a lanzar su última canción "Now and Then"

Previo al lanzamiento de "Now and Then", mejor conocida como la última canción de The Beatles, la agrupación británica estrenó un corto documental sobre la creación de la composición titulado "The Last Beatles Song".

El documental se estrenó este martes a través del canal oficial de la banda en YouTube, así como en el canal 7 de TV Azteca por televisión abierta en México.

"Cuando perdimos a John supimos que realmente había terminado. Pero en 1994, asombrosamente una oportunidad interesante surgió donde podíamos hacer más música juntos", dice Paul McCartney en voz en off al inicio de la cinta.

Fue a través de una grabación que llevó Yoko Ono al estudio en donde grababan el documental de la Antología que obtuvieron el material con el cual trabajaron los integrantes que sobreviven: Ringo Starr y Paul McCartney, con ayuda de Peter Jackson y la Inteligencia Artificial crearon el producto.

En los 12 minutos que explican a sus seguidores sobre el proceso creativo, Los Beatles muestran fragmentos de la canción.

Aseguran que esta canción se trabajó durante la grabación de la miniserie de televisión Get Back, la cual se encuentra en la plataforma de Disney, en donde también colaboró Peter Jackson y su equipo.

"Ha sido capaz de separar los instrumentos y las voces" enfatiza McCartney sobre la última canción a más de 50 años de la separación de The Beatles.

"Now and then" se estrenará oficialmente el 2 de noviembre a nivel mundial. En las últimas semanas la plataforma de música Spotify envió un correo a los que considera fanáticos de la agrupación por sus búsquedas para obtener la exclusiva.

Aquí puedes ver la película:

