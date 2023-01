Thalia: así fue el accidente que tuvo la actriz durante el rodaje de ‘María la del barrio’

Thalía es sin dudas una de las actrices y cantantes más queridas y talentosas de nuestro país y de todo el mundo.

Producciones televisivas como “María la del barrio” o “Marimar” le permitieron hacerse conocida en toda Latinoamérica, y hasta el día de hoy millones de personas la recuerdan con mucho cariño gracias a sus interpretaciones emocionantes.

Leer más: ¿Qué ocurrió con Pulgoso, el perro de 'Marimar'?

Sin embargo detrás de la pantalla Thalía no la pasaba muy bien, ya que en una oportunidad la actriz y cantante sufrió un accidente durante el rodaje de “María la del Barrio”.

Leer más: Así es la particular relación que tienen Thalía y Lili Estefan

¿Qué le sucedió a Thalía?

En su canal de YouTube Thalía contó que tuvo una mala experiencia con un animal mientras filmaba un episodio de “María la del Barrio”. “Los animalitos me encantan y ustedes lo saben”, dijo en el video la cantante. “Yo luché mucho junto con el productor para tener una especie de guardería de animalitos, es decir, que tenía una cabrita, un perro gigantesco, tenía conejos, tenía pájaros y hasta un monkey (mono), un chango… ese chango”, agregó Thalía tocándose la cabeza.

“Ese chango se aceleró y no estaba de buen humor ese día, y se me aventó y yo lo jalé así como ‘espérate que me vas a morder’, se me aventó a la cara y como que lo bajé así, con el pañal que tenía puesto, y me muerde en el ombligo”, confirmó la cantante.

Ante esta situación Thalía notó que le salía mucha sangre, y “me tuvieron que poner la inyección de la rabia en el ombligo”. Si bien ahora la cantante y actriz se ríe de lo que sucedió, recuerda que en aquel momento no lo pasó muy bien y que fue algo horroroso.

Además Thalía también dijo que la presentación de “María la del Barrio” se filmó en un verdadero basural, y que tanto ella como todo el equipo de producción tuvieron que estar muy atentos a dónde pisaban y dónde se sentaban para no terminar arriba de una lata o de algún elemento oxidado.

“Les cuento ese famoso ‘Au’ de la entrada de la ‘María la del barrio’ fue grabado cuando me encontraba recogiendo unos pedazos de basura en un tiradero. Recuerdo haber sentido una presencia que me peló los dientes y se trataba de un perro de gran tamaño… En ese instante estaba hincada y el can me enseñó los dientes, razón por la cual grité auuu y casi me desmayo”, continuó Thalía.