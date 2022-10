Tenoch Huerta contó cómo consiguió el papel de Namor y aclaró lo de la "mentira" que dijo para conseguir el papel

Tenoch Huerta no mintió cuando gente de Marvel le preguntó si sabía nadar, pues aunque el actor no sabía, respondió que "nunca se había ahogado", cosa que sí es verdad; él sabía que si decía que no sabía nadar, probablemente el papel de Namor no hubiera sido suyo.

"Si les digo que no sé nadar, no me van a dar la chamba", reconoció en charla con "El escorpión dorado", donde contó que aprendió a nadar meses después de que le dieran el papel para sumarse al mundo de "Black Panther: Wakanda Forever" con el personaje de Namor, que está inspirado en la cultura atlantiana y cuya versión se basa en la cultura mesoamericana.

El actor mexicano, que encabeza el movimiento “Poder prieto”, con el que se busca promover un cambio en la producción de películas e historias que sean más inclusivas y menos estereotipadas, relató que a pesar de que sí aprendió a nadar, en realidad no lo necesitó para la filmación de la cinta.

"Cuando llegué allá, lo que me dijeron fue ‘no necesitas nadar, son inmersiones, que es buceo libre sin tanque, llegué a aguantar cinco minutos", relató, y explicó que dicho logro fue gracias a que cuando era niño, sus hermanas le hicieron travesuras que lo obligaron a aguantar la respiración debajo de las cobijas.

Tenoch sí era fan de Marvel, pero reconoce que antes de aceptar el papel no dimensionaba la importancia que para los fans tiene Namor.

Las comparaciones con Jason Momoa, “un honor”

Aunque Huerta cosidera que la narrativa de Namor, poco o nada tiene que ver con el personaje de DC Comic, Aquaman, sabe que las comparaciones ocurrirán, sin embargo, las comparaciones que la gente llegue hacer entre él y Jason Momoa, no le preocupan, al contario, sería un honor.

"Sí hay toda una construcción bien diferente, pero supongo que va a ser inevitable que la gente haga las comparaciones, lo cual personalmente me parece, es un honor que me lleguen a comprar en algún momento con un actor de la talla de Jason, que además está bien guapo", dijo entre risas.

Huerta, de 41 años tuvo que someterse a una ardua rutina de ejercicio en México y en Estados Unidos, además de dieta especial para lograr el personaje.

"Empujando mis límites físicos de formas que nunca imaginé convertirme en Namor", escribió junto a una serie de fotografías que recientemente publicó la revista "Men's Health".



Foto: Men's Health.



