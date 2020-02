Youtubers explican cómo viven en China y Japón el Coronavirus

Desde que se dio a conocer el surgimiento del Coronavirus en China, específicamente en la provincia de Wuhan, no sólo el país sino el mundo se ha puesto alerta.

¿Cómo es vivir durante esta contingencia en el lugar de los hechos? varios youtubers que viven en China o en algún país asiático y que se dedican a mostrar cosas de la cultura, la comida y la vida cotidiana de esos lugares se han puesto manos a la obra para compartir cómo se vive en las calles, qué letreros o anuncios hay, cuáles son las carencias de los supermercados y el ánimo de la población.

Te compartimos a continuación algunos videos que pueden complementar la información sobre lo que se está viviendo en China, y cuál es la opinión de estos youtubers al respecto.

También lee: Cifra de muertos por coronavirus en China sube a 425



Javiertzo

El matrimonio de youtubers, Javier Telletxea y Lele, se conoció en Wuhan hace 8 años, en la “conocida como la capital de la China central, que está formada por seis provincias”. Ese es también el lugar en el que se dio a conocer el primer caso de Coronavirus. El investigador social muestra detalles de la vida en China, así como su vida junto a su pareja, de ese país.

En un primer video, los dos compartieron cómo se sentía la cuarentena por el virus, mostraron las calles de un pueblo muy cerca a Wuhan, donde vive la familia de Lele, su esposa.



Tras relatar cómo los días festivos se remarcaron con la epidemia, la pareja mostró en otro video algunas entrevistas con gente de China en las calles, que decía que no debían preocuparse por nada, ya que el gobierno estaba haciendo lo necesario. También desmienten el video de una mujer comiendo murciélago, ya que dicen, no fue grabado en China.



Lele muestra sus compras. Foto: Captura



En un tercer video muestran los avances en cuanto a la cuarentena, ya que ahora el anuncio es que no deben salir de casa, mientras que antes se pedía salir lo menos posible. "Se supone que hoy es el primer día de trabajo después de las vacaciones, pero lo han atrasado tres días", dijeron en ese video.

También lee: Holly acusa que empresa roba dinero a cientos de youtubers

Canal Ni Hao Cassandra

Hay letreros afuera de su edificio que piden entrar o salir lo menos posible, y en caso de ver a alguien de Wuhan, reportarlo con la policía. Esto es lo que han visto Cassandra y Haoyang, una pareja internacional (ella es chilena y él chino) que se encuentra actualmente en Henan, a 637 kilómetros de Wuhan, el poblado donde se dice, nació el Coronavirus.

Ambos han mostrado cómo este virus cambió la celebración del año nuevo chino, y aunque al principio sus seres cercanos estaban más positivos, ahora están tomando más precauciones al respecto.

“Hay mucha preocupación en todo China, la gente prefiere no salir pero no hay pánico de momento, claro, creo que en Wuhan y en su provincia no se deben de dar a bastos. Actualmente nosotros estamos a 637 Km de la ciudad de Wuhan”, dice Cassandra en uno de dos videos publicados en su canal Ni Hao Cassandra, centrados en este virus.



Anuncio. Foto: Captura

También muestran las calles desiertas, y un auto que recorre las calles de la ciudad con un mensaje de alerta que se repite y se repite.

También lee: Youtubers brincan de Internet a lo empresarial; lanzan mezcal ​​​​​​​

Nekojitablog

A raíz de las preguntas en Twitter, Yuko y Ernesto decidieron cambiar un poco el estilo de sus videos y hablar de un tema noticioso: el Coronavirus y cómo está afectando paíces cercanos a china, como Japón.

La pareja se trasladó a Narita, y más allá de querer explicar qué es el virus y cómo funciona, decidieron mostrar lo que ellos ven en las calles y sí, hay mucha más gente usando cubrebocas, aunque no es extraño usarlas por el polen que a veces causa alergias.

También lee: China acusa a EU de no ayudar y crear pánico por el coronavirus

​​​​​​​

“Nosotros hemos estado en una estación que une el aeropuerto de Narita y Tokyo, así que por allí pasan un montón de turistas y hemos notado que la inmensa mayoría de la gente que llega con maletas, trae mascarillas, es bastante considerado pero no sé si es una norma, algo impuesto por Japón o es algo que sale de ellos”.

También mostraron una tienda de su barrio que no es un lugar turístico en donde ya hay carencia de alimentos.



al