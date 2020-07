"Vencer el miedo", la primera telenovela con contenido social llega a EU

"Vencer el miedo", la primera telenovela hecha en coproducción entre Televisa y la organización no gubernamental Population Media Center, se estrena este lunes en Estados Unidos y sus protagonistas, Danilo Carrera y Paulina Goto, tienen la esperanza de que "tenga el mismo efecto positivo que se ha registrado en México".

Los actores consideraron que la producción, que además de la consabida historia de amor se enfocó en el embarazo precoz, las enfermedades de transmisión sexual, la violencia doméstica, la equidad de género y el narcomenudeo, ha ayudado a mejorar los indicadores sociales en México en esos temas.

"Hablé con la organización y me contaron que ya se ha registrado una mejora en esos cuatro temas en los que se enfocó 'Vencer el miedo'. Eso se logró con el compromiso de todos los que trabajamos en la novela, comenzando con nuestra productora, Rosy Ocampo", indicó Carrera.

Eso no quiere decir que se trate de una telenovela aburrida. “Suena como que es toda una lección, pero la historia va superrápido, con momentos divertidos, tiernos y duros. Hay de todo, incluyendo muchas lecciones importantes”, dijo Goto, quien interpreta a Marcela Durán, una joven fuerte, que pasa tres años en una correcional por su relación con un pandillero.

Carrera, por su parte, se encargó del personaje de Omar/El Beto, un joven que adopta una identidad de pandillero para investigar el asesinato de su padre. El tercero en el típico triángulo romántico es el líder de la banda Los Peñones, Rommel Guajardo, interpretado por Emmanuel Palomares.

“Yo me enamoré de la historia y del personaje y sé que el público mexicano se enamoró también”, indicó el actor, quien considera que el personaje le llegó “literalmente del cielo”.

Para Goto, el papel de Marcela Durán le ayudó a dar más fuerza a su voz: “Como muchas otras mujeres muchas veces he sentido que es mejor que no dé mi opinión por no crear problemas, o por inseguridad. Este tipo de personajes te hace reflexionar”, indicó la actriz de 28 años.

Además, es la compositora e intérprete de “Rompe”, el tema de la telenovela, con lo que Goto relanzará su carrera musical y le estimuló a sacar al mercado el próximo viernes su segundo disco, tras una pausa de 10 años.

