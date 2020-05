El cantante y actor puertorriqueño Ricky Martin se unirá al elenco del programa RuPaul's Drag Race en su versión All Stars, en el que fungirá como uno de los jueces invitados.

El intérprete de "Livin' La Vida Loca" será el encargado de juzgar a las trans participantes durante la premier de la quinta temporada del spin-off All Stars.

“¡No se pierdan el estreno de All Stars 5 con el juez invitado extra especial, Ricky Martin! Viernes 6 de junio a las 20:00 por VH1”, se lee en la publicación en la que también destacan otros invitados que tendrán a lo largo de la temporada, como Jane Krakowski, Bebe Rexha y Tessa Thompson.

Are you ready for the biggest shake-up in HERSTORY?!

— RuPaul's Drag Race (@RuPaulsDragRace) May 21, 2020