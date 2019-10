Netflix lanza estrenos con espíritu navideño en noviembre | El Universal

En los estrenos de Netflix para noviembre se siente el espíritu de fin de año porque la plataforma de streaming lanza las primeras películas con temáticas decembrinas y referentes a la Navidad, además llega con filmes y series muy diferentes entre sí para complacer a todo tipo de público.

“Noches Blancas” es la primera producción que llegará a la plataforma el 8 de noviembre. Basada en la novela homónima de John Green cuanta tres historias románticas que se desenvuelven mientras afuera hay una tormenta de nieve que les impide salir, dejando atascados a los protagonistas por un largo rato.

“La Leyenda de Klaus”, primera película animada española de Netflix, narra la historia de Jasper, quien es desterrado a un lugar remoto lleno de nieve. Parece ser un lugar de aburrimiento hasta que descubre la guarida de Santa Claus. Esta comedia animada estará el 15 de noviembre.

“El Caballero de la Navidad” es la última película de temáticas decembrinas que la plataforma de streaming presenta en noviembre. Cuenta la historia de un caballero medieval que viaja al presente y se enamora de una profesora de ciencias en fechas navideñas. El caballero aparecerá en pantalla el día 22.

Para los más pequeños estará “Los Supermonstruos Salvan la Navidad”, que después de rescatar el espíritu del Halloween deben hacerlo con la Navidad para que no se pierda esta fecha llena de celebración. Estrena el 26 de noviembre.

Para los amantes de la velocidad y la acción llega “Rápidos y Furiosos 8”, la última entrega (ignorando el spin off de Hobbs & Shaw) de la larga saga dedicada a los vehículos y a la acción sobre cuatro ruedas. Los autos podrán ser vistos en la pantalla chica el 11 de noviembre.

En las series tenemos el estreno de la tercera temporada de “The Crown” la serie basada en la historia de la Reina Isabel II y su relación con la historia del siglo XX. La historia de la reina podrá continuar el 17 de noviembre.

“Hache” es una producción televisiva que retoma los temas de la droga desde el punto de vista de una joven llamada Helena, quien se vuelve amiga de un poderoso narco y desea tomar el negocio para sí misma en una Barcelona de los años setenta. Será lanzada el 1 de noviembre.

Estos no son todos los estrenos de Netflix para este penúltimo mes del año, aquí la lista completa:

Series

American Son: disponible el 01/11/2019

Atypical temporada 3: disponible 01/11/2019

Queer Eye We'Re in Japan: disponible 01/11/2019

The End of the fu***ng World temporada 2: disponible el 05/11/2019

Huevos verdes con jamón: disponible 08/11/2019

Dolly Parton agentes del corazón: disponible 22/11/2019

Alta Mar temporada 2: disponible 22/11/2019

Final Space temporada 2: disponible 24/11/2019

El Club disponible 15/11/2019

Feliz lo que Quieras: disponible 28/11/2019

Películas

El Rey: disponible 01/11/2019

El Irlandés: disponible 27/11/2019

Justicia del Ártico: Escuadrón del Trueno: disponible 29/11/2019

La música del Terremoto: disponible 15/11/2019

Perdí Mi Cuerpo: disponible 29/11/2019

Sonora: disponible 29/11/2019

Baywatch: Guardianes de la Bahía: disponible 09/11/2019

Comer, Rezar, Amar: disponible 01/11/2019

Documentales y especiales

Maradona en Sinaloa: disponible 13/11/2019

Lorena, la de pies ligeros: 20/11/2019

Paradise en llamas: disponible 01/11/2019

Seth Meyers: Lobby Baby 05/11/2019

Jeff Garlin Our Men in Chicago: disponible 12/11/2019

Zona Rosa : disponible 26/11/2019

Niños

Príncipe de los Dragones temporada 3: disponible 22/11/2019

She-ra y las Princesas del Poder temporada 4: disponible 05/11/2019

Go! La Fiesta Inolvidable: disponible 15/11/2019

Hola Ninja: disponible 01/11/2019

Los Muppets en Nueva York: disponible 01/11/2019

