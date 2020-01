Los Simpsons: Hank Azaria decidió no continuar como Apu

El actor que le da voz a Apu en Los Simpsons, Hank Azaria, anunció que dejará de hacerlo después de años de controversia.

Azaria le había dado vida al personaje desde que se creó en 1990, pero el dibujo animado ha sido acusado de reforzar estereotipos raciales.

Todavía no se sabe si Apu dejará de aparecer en el programa o si alguien más hará su voz.

"Todo lo que sabemos es que yo no seguiré haciendo esa voz, a menos que haya alguna forma de sufra una transición", le dijo el actor al portal SlashFilm.

"Todos tomamos la decisión juntos... Todos estuvimos de acuerdo. Sentimos que es lo correcto y nos sentimos bien de hacerlo".

La polémica alrededor del personaje de Apu Nahasapeemapetilon, un inmigrante que regenta una tienda de comestibles, se intensificó en 2017, cuando el cómico indio-estadounidense Hari Kondabolu hizo un documental alegando que se basaba en estereotipos raciales.

Kondabolu le dijo a la BBC que el personaje era problemático porque estaba definido por su trabajo y la cantidad de hijos que tenía en su matrimonio concertado.

En el documental "The Problem with Apu" afirmó que, cuando era niño, Apu era uno de los pocos personajes que representaba a alguien del Sudeste Asiático en la televisión de Estados Unidos y que otros niños usaban al dibujo animado para burlarse de él.

Algunos se le unieron en la crítica, mientras que otros defendieron el programa con el argumento de que todos sus personajes se inspiran en estereotipos.

En aquel momento, Azaria -que también da voz a otros personajes populares del programa como Moe Szyslak y Jefe Gorgory- dijo que le parecía "muy triste, personal y profesionalmente," que alguien hubiera sido marginado debido a Apu.







También dijo entonces que estaba dispuesto a dejar de darle voz.

El mismo programa abordó la polémica en 2018 en un episodio. En la escena, Marge modifica un cuento para niños para que sea más políticamente correcto, pero su hija protesta. Angustiada, Marge le pregunta a Lisa qué es lo que tiene que hacer.

La niña mira directamente a la cámara y reflexiona: "Es difícil decirlo. Algo que comenzó hace mucho tiempo, hace décadas, y era aplaudido e inofensivo, ahora es políticamente incorrecto. ¿Qué se puede hacer?"

A continuación, señala una foto de Apu que está al lado de su cama y que está firmada por él con el mensaje: "No tengas una vaca. Apu".

Ante la noticia de la decisión de Azaria, Kondabolu dijo que esperaba que el personaje continuara formando parte de Los Simpsons y que un "grupo de guionistas muy talentoso haga algo interesante con él".

"Mi documental "The Problem with Apu" no fue hecho para hacer que un personaje de dibujos animados desaparezca, sino para discutir sobre raza, representación y mi comunidad (a la cual quiero mucho). También trataba de cómo puede gustarte algo (como Los Simpsons) y que aún así le critiques algunos aspectos (Apu)", escribió en Twitter.

