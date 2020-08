Liga de la Justicia, Flash y Mortal Kombat en tráiler del DC FanDome

Warner está preparando el que será su gran evento este año, la DC FanDome. El 22 de agosto llegarán novedades sobre todo lo relacionado con el universo de superhéroes de DC Comics. La compañía acaba de lanzar un adelanto de lo que podrá verse y está claro que la versión de Zack Snyder de "Liga de la Justicia", como también lo nuevo de "Mortal Kombat" serán parte de los protagonistas de la jornada.

Con el icónico tema de "Superman" de John Williams de fondo, el vídeo muestra parte que el evento, pese a ser virtual por culpa de la pandemia por coronavirus, tendrá toda la intención de crear expectación entre los fans que verán desde sus casas y gratuitamente este encuentro.

Aunque el teaser no ha mostrado nuevas imágenes de los proyectos que tienen Warner y DC, sí han aparecido Darkseid o Baraka, lo que indica que en este encuentro habrá nuevos detalles tanto del Zack Snyder's Cut como de la nueva adaptación de "Mortal Kombat", que produce James Wan.

También lee: James Gunn revela el nuevo logo de "Suicide Squad"

The ultimate 24-hour experience for the world’s greatest fans is almost here. Mark your calendars for August 22 at https://t.co/BVR44SC8n7 #DCFanDome pic.twitter.com/hqteEENG86

— DC Universe (@TheDCUniverse) August 5, 2020