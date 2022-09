La guia definitiva para entender las relaciones familiares en ‘La casa del Dragón’

Hace un par de semanas se estrenó en la pantalla de HBO la serie ' House Of The Dragon '. La misma es una precuela de la icónica serie 'Game Of Thrones' y la misma ya ha comenzado a cosechar fanáticos en todo el mundo. La serie está protagonizada por un elenco de estrellas, entre quienes destacan Paddy Constantine, Matt Smith, Olivia Cooke, entre muchos más.

Incluso si viste ‘ Game Of Thrones ’, te resultará complicado establecer o armar un árbol genealógico para entender todas las relaciones familiares que aparecen en ‘’. Es por esa razón que en el siguiente artículo te compartiremos una guía definitiva para entender todas las relaciones familiares de la serie.

Es sabido que en ‘House Of The Dragon’ veremos muchas relaciones endogámicas como las que aparecieron en ‘Game Of Thrones’, por ejemplo, la relación entre los hermanos Jaimie y Cersei Lannister, quienes tuvieron 3 hijos en común. A su vez, Jaimie y Cersei eran hijos de Twinn Lannister junto con Joanna Lannister, su prima.

Leer más: "La casa del dragón": Ya comenzó la cuenta regresiva para una de las series más esperadas



Foto: Logo de 'House Of The Dragon'. Fuente: Pinterest

En cuanto a la casa Targaryen, los protagonistas de ‘House Of The Dragon’, también se produjeron muchas relaciones endogámicas. La descendiente de Jaeherys, Daenerys Targaryen, como recordarán en ‘Game of Thrones’, escapa de una relación problemática con su hermano, Viserys, y al final termina con Jon Snow, quien resulta ser su sobrino perdido.

Leer más: Actriz de "House Of The Dragon" revela que eliminó su Twitter tras acoso en redes



Foto: House Of The Dragon. Fuente: Instagram @houseofthedragonhbo

Al rey Viserys (el actual rey en 'House Of The Dragon') se le ofrece la mano de Lady Laena Velaryon poco después de la muerte de su primera esposa. Laena tiene 12 años y es la sobrina de Viserys, ya que la madre de Laena es la princesa Rhaenys Targaryen, es decir, la prima de Viserys. Por esta razón Viserys considera casarse con Allicent Hightower, una joven que es amiga de su hija Rhaenyra.