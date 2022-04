Jerónimo Cantillo enaltece sus raíces colombianas en "Rebelde" 

El actor Jerónimo Cantillo se siente muy agradecido de enaltecer sus raíces y cultura colombianas en todo el mundo al formar parte del legado de "Rebelde" en la nueva serie de Netflix.

"Estoy muy orgulloso de mi tierra, de mi gente, de mi patria. Colombia es un país maravilloso, al igual que México tiene una cultura muy rica con grandes artistas, una calidad humana y ser un representante en el exterior, de mi cultura, de lo que significa ser colombiano y estar en la industria del cine, televisión y música es un privilegio que pocos tenemos y que lo llevo con mucha responsabilidad y con toda la pasión del mundo”, expresa a EL UNIVERSAL.

El actor colombiano, quien interpreta a "Dixon", uno de los personajes principales de la serie, ha cautivado a muchos por ser el rapero de la agrupación y explica que, aunque canta nunca, había hecho rap, lo que significó un desafío.

"Fueron dos grandes retos, no fue la presión de la fama, sino la presión de ese trabajo tan bonito que dejaron y del cual se enamoraron millones de personas y continuar con ese legado bien y honrarlo, de tratar de mantenerlo y como actor hacer un personaje que es rapero, que tenía que improvisar fue desafiante, pero la preparación rindió frutos”, señala.

Comenta que el personaje “Mía Colucci”, que interpretó Anahí, es su favorito, y aunque no tuvo la oportunidad de formar parte de esa generación, sigue sin creer que ahora es parte de una de sus historias favoritas y que marcó varias generaciones como la suya.

“’Mia’ era un personaje especial, no podría decir por qué, porque era muy niño cuando salió la serie, pero fue el personaje que más me marcó, y el que más me gustó. Es un privilegio porque tuve esos sueños años atrás, y ahora los cumplo. Soy un reflejo del poder de los sueños y que vale la pena y 'Dixon' el personaje que los ha cumplido es un regalo de la vida”, profundiza.

Por el momento, el actor no sabe aún si se hará una tercera temporada; por ahora mantiene comunicación con todos los actores de la serie, con los que entabló una buena amistad.

"Es muy bonito, nos hemos comunicado desde la distancia, tenemos un grupo, nos hablamos. La pasamos muy bien cuando estuvimos grabando, y fuera del set somos un grupo muy bonito, tenemos mucha empatía, sin nada de envidias, nos respetamos como artistas y como seres humanos, la pasamos bien, somos grandes amigos, aunque ya no nos vemos porque cada quien tiene sus propios proyectos”, apunta.



mafa