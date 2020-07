A diferencia de su padre, a Cuauhtémoc Blanco Jr. no le interesó el fútbol. En entrevista comparte que de pequeño ingresó al Club América pero nunca fue un deporte que le gustara.



Sin embargo, el joven ha encontrado en la cocina una de sus pasiones misma que lo llevó a audicionar en días pasados para la próxima generación de "MasterChef" mediante un video que subió a la red YouTube.



El veinteañero explica a EL UNIVERSAL que en sus decisiones siempre ha contado con el apoyo de su familia y fue precisamente de su abuela materna de quien aprendió el arte de la cocina.

"Me encantaría quedar porque amo el programa y soy una persona competitiva y siento que puedo aportarle a la cocina nuevos sabores", señala.



"Dar a conocer lo que mi abuelita me ha enseñado que es el mejor sazón que yo he probado en 23 años. Esto es lo que quiero yo demostrar que los sabores caseros se pueden combinar con la cocina moderna que está en tendencia".



Para Cuauhtémoc, programas como "MasterChef" son una gran oportunidad porque hay mucha cultura gastronómica que se está perdiendo por no darse a conocer.



En cuanto a su audición eligió preparar filetes de res rellenos de espárragos con una salsa de jamaica y chile morita porque le encanta la carne y no quería hacer un simple filete a la plancha. Quería jugar con los sabores.



El hijo del actual Gobernador de Morelos y exfutbolista profesional señala que aunque lleva el mismo nombre de su padre y de cierta forma el peso de que sea una persona reconocida, quiere hacerse su propio camino con sus méritos.



"Tenemos el mismo nombre pero desde que empecé con la actuación y en mi canal de YouTube yo dije que 'sí está pesado tener el nombre', pero me gustaría más hacer más cosas por mi cuenta", señala.



"Él tiene una trayectoria e historia y yo no quiero estar en la sombra de él sino hacer mi propia historia", comenta.



El egresado de la carrera de Mercadotecnia internacional comparte que además del legado de su abuela ha tomado cursos básicos de cocina y leído acerca del tema. Espera que con su casting logre pasar a la próxima etapa de selección para formar parte de la nueva temporada de MasterChef.

