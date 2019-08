He-Man se prepara para pelear en Netflix

He-Man volverá a la pequeña pantalla. Tras el éxito de She-Ra, que cuenta ya con tres temporadas, Netflix ha anunciado una nueva producción de Maestros del Universo, una serie animada del clásico de los ochenta que dirigirá Kevin Smith.

Así lo anunció el realizador durante la Power-Con de 2019, que tendrá lugar en el mundo inspirado en los juguetes de Mattel y se centrará en una de las tramas que la antigua serie de televisión no resolvió. La serie se titulará "Masters of the Universe: Revelation", y narrará el enfrentamiento final entre He-Man y Skeletor después de que ese arco quedara inconcluso.

"Estoy Eternia-mente agradecido a Mattel TV y Netflix por confiarme los secretos de Grayskull y de todo su universo", agradeció Smith. "En 'Revelation', retomaremos la historia justo donde la serie de televisión lo dejó para relatar un cuento épico que podría suponer el final de la batalla entre He-Man y Skeletor", explicó.



Get ready for Masters of the Universe: Revelation, an animated @netflix show from @ThatKevinSmith that will pick up where the 80s show left off! #MOTU pic.twitter.com/enQyRjGDjs — Masters of the Universe (@MastersOfficial) August 18, 2019

VUELTA A ETERNIA... DONDE LO DEJÓ MASTERS DEL UNIVERSO

Según la sinopsis revelada por Netflix, 'Masters of the Universe: Revelation' relatará "una vuelta radical a Eternia". La historia es una "secuela directa de Masters del universo", y volverá a con He-Man, Orko, Cringer, Man-At-Arms, Skeletor, Evil-Lyn, Beast-Man y o las legiones del Castillo de la Serpiente.

"Después de una feroz batalla final que fracturará Eternia para siempre, Teela tendrá que resolver el misterio de la desaparecida Espada del Poder en una carrera a contrarreloj para prevenir el final del universo. Su viaje le llevará a descubrir, al fin, los secretos de Grayskull".

Entre los guionistas están Eric Carrasco ('Supergirl'), Tim Sheridan ('Reign of the Supermen'), Diya Mishra ('Magic the Gathering') and Marc Bernardin ('Alphas'). El estudio que se encargará de la animación es Powerhouse Animation, que ya trabajó para Netflix en la adaptación de 'Castlevania', con dos temporadas disponibles en el servicio de streaming.

'He-Man y los Masters del Universo' es uno de los clásicos de animación de la televisión de los años ochenta. Inspirado en una línea de juguetes de Mattel, la serie relata la eterna lucha entre el bien y el mal personificada en Adam, el príncipe de un mundo fantástico, Eternia, que se convierte en He-Man, el hombre más poderoso del Universo, que tendrá que enfrentarse a Skeletor para salvar a su planeta de la tiranía del villano.

