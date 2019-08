Estrenan tráiler de la primer serie live-action de Star Wars: "The Mandalorian"

Star Wars presentó en la D23 Expo el primer tráiler de "The Mandalorian", su nueva serie de live-action que estrena Disney de la mano de su nueva plataforma de contenido digital, Disney Plus.

Con fecha de estreno para el 12 de noviembre de este año, "The Mandalorian" se ambienta cinco años después de la caída del Imperio, en donde el protagonista será interpretado por el chileno Pedro Pascal, que además comparte reparto con Gina Carano, Carl Weathers y Giancarlo Esposito.



Bounty hunting is a complicated profession. @TheMandalorian, an original Star Wars series, starts streaming November 12, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/FIWYIWPaIT — Star Wars (@starwars) August 24, 2019

Desafortunadamente para todos los suscriptores latinoamericanos, la misma cuenta oficial de la saga dio a conocer que la producción llegará a partir de 2020.

No obstante, parece que la espera valdrá la pena, ya que el productor y guionista, Jon Favreau, ha señalado en múltiples entrevistas que "The Mandalorian" tiene tintes de filmes westerns, llegándola incluso a comparar con "Mad Max".

Por otra parte, y posterior al primer avance de "The Mandalorian", se dio a conocer que Ewan McGregor regresa al universo de Star Wars interpretando a Obi-Wan Kenobi en otra serie para Disney Plus situada entre "Revenge Of The Sith" y "A New Hope".

Asimismo, en el D23 también se anunciaró la nueva temporada de The Clone Wars, próxima a estrenarse en febrero.