Octavio Ocaña, mejor conocido como Benito en la serie de “Vecinos”, recuerda muy bien que cuando entró a la producción tenía apenas cinco años, ni siquiera podía pronunciar la r y era muy travieso, tanto, que un día paró el foro de televisión por andar echando relajo.

“Hacía muchas travesuras, me portaba un poquito mal, no medía las consecuencias y una vez hice un relajo, paré el foro como tres horas y hacer eso es un problema, más cuando tienes el tiempo encima, yo lo paré aventando una bomba de olor a la cabina, y pues la aventé por estar jugando”, dijo el actor a El Universal.

Hasta ahora, el video más visto de esta serie en Youtube es el capítulo de “Benito regresa”, con 18 millones de vistas, y ocurrió al final de la cuarta temporada, cuando la serie volvió a televisión después de varios años de ausencia.

En ese episodio llamó la atención porque ya no era ese niño chiquito, pelirrojo, con naríz respingada, de de cinco años, víctima de sus padres, sino un adolescente que volvía tras una larga temporada con su abuelo. El actor contó que fue él quien buscó al productor Elías Solorio para volver a la historia.



“Cuando vi que iban a iniciar las grabaciones de nuevo le mandé un mensaje a Elías, le dije que me gustaría participar porque como muchos saben, me alejé de la tele para jugar fútbol y estudiar, pero como que extrañé la cámara, los foros. Elías me dijo que ya estaba todo escrito para la cuarta pero que vería cómo podría ser y me integré al final de esa temporada, para comenzar la quinta y fue otra vez comenzar de cero. Ya son 16 años los que llevamos, allí crecí y es muy bonito el ser parte de la familia”, compartió.

