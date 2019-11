Disney+ “no tiene planes” para añadir a Spider-Man a su catálogo

El servicio de streaming Disney+ tendrá eventualmente todas las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, 23 hasta la fecha, sin embargo habrá un tremendo hoyo en su catálogo en la forma de Tom Holland y sus películas como “Spider-Man”, las cuales probablemente no llegarán a este servicio en el futuro cercano.

El portal The Verge habló con el jefe de contenido y marketing de Disney+, Ricky Strauss, quien reveló que por el momento no hay planes para traer “Spider-Man: Homecoming” y “Spider-Man: Far From Home”, ambas películas coproducciones entre Marvel Studios y Sony Pictures, a la plataforma de streaming.

"Amamos a nuestros amigos en Sony, pero no tenemos planes para traer las películas 'live-action' de Spider-Man a Disney+. Tendremos todas las series animadas de Spider-Man que hemos hecho, así que esas estarán bajo la bandera de Marvel", indicó el ejecutivo, quien luego dijo misteriosamente "¿Quién sabe lo que puede pasar en el futuro?".

Como se recordará, Sony Picture compró los derechos cinematográficos de Spider-Man a fines de los 90s y produjo dos series de películas sobre el héroe arácnido antes de la actual encarnación, interpretada por el actor Tom Holland y habitante del Universo Cinemático de Marvel.

Aunque una reciente disputa entre Disney y Sony amenazó con dejar a Spider-Man fuera del mismo antes de que los dos conglomerados llegaran a un acuerdo.

Disney+ fue lanzado el 12 de noviembre en los Estados Unidos, Canadá y Países Bajos. El servicio todavía no tiene fecha oficial de salida en Latinoamérica, pero se espera que esta llegue el último trimestre del 2020.

