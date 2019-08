"Beverly Hills 90210" una "maldición" para sus protagonistas

El 90210 no sólo fue el código postal más famoso de los 90, también fue el número que de alguna manera marcó a todos los protagonistas de la serie que se desarrollaba en Beverly Hills y tras 29 años de su inicio, mañana volverá a la pantalla chica con los mismos actores, pero con diferentes temáticas.

Para la mayoría de ellos, ser parte de "Beverly Hills 90210" fue algo similar a estar marcado por una "maldición". Pocos de sus protagonistas volvieron a tener un éxito similar y ya no hablar de superar la serie que los hizo famosos.

Aquí un repaso por las historias de algunos de los Integrantes de este show que regresa por el Canal FOX.



Luke Perry

Luego de que se anunciara el regreso del show con parte del elenco original hace unos meses, la noticia se vió empañada cuando el actor que diera vida a Dylan Mckay sufriera un derrame cerebral y días después falleciera a la edad de 52 años.

Aunque él no había confirmado su regreso, esto opacó la alegría de los fans por ver a todos sus personajes favoritos en la pantalla chica.

Luke, tras participar en la serie original, realizó actuaciones especiales para otros shows como "Will and Grace", "La ley y el orden" y "Mentes criminales". Sin embargo fue en el 2017 cuando protagonizó uno los programas que han tenido mucho éxito en la televisión, "Riverdale".

Shannen Doherty

La actriz, quien dio vida a Brenda Walsh, a finales de la década de los 90 fue diagnosticada con enfermedad de Crohn, un padecimiento inflamatorio intestinal, pero esto no fue todo

En 2015 es diagnosticada con cáncer de mama que se extendió a los ganglios linfáticos. Doherty se sometió a quimioterapia y radiación. Este proceso lo compartió con sus fan en sus redes sociales donde subía fotografías en cama o con la cabeza rapada.

Su estancia en la serie exitosa pasó por muchos problemas debido a su mala actitud, a tal grado que ya nadie quería trabajar con ella, hasta que a finales de la cuarta temporada fue sacada, dicen que ella fue quien ya no regresó.

Pero ahí no acabó esto, porque meses depués de haber estrenado otra de las series que tuvo impacto en su carrera, "Charmed" nuevamente su temperamento y pleitos con sus coprotaginistas Holly Marie Combs (Piper) y Alyssa Milano (Phoebe), y hasta con la producción decidieron correrla.

En ese momento, la actriz ya no pudo alcanzar en otros proyectos el mismo éxito que tuvo.

Jason Priestley

Al actor aunque era de los más jóvenes y con un futuro más prometedor, tras su participación en "Beverly Hills 90210", poco se le vio en la pequeña y la gran pantalla.

Su última aparición en la serie fue en 1998 durante la novena temporada, ese mismo año sufrió un accidente automovilístico estándo bajo los efectos del alcohol. Priestley estrelló su Porsche en un poste telefónico en Hollywood Hills por lo que tuvo que entrar a un programa para controlar su problema con la bebida.

En los años siguientes participó en series como "Tru calling", "How I met your mother" y más recientemente, "Private Eyes".

Tori Spelling

Quien diera vida a Dona Martin también ha tenido una vida llena de escándalos que han sido retratados en los tabloides sensacionalistas, ya sea por las infidelidades que ha sufrido o por su aparente cambio físico, reducto de exceso de cirugías.

La actriz e hija de Aarón Spelling, creador de la serie, confesó en julio de 2018 a Radar Online que tras someterse a innumerables operaciones estéticas se arrepentía por el desastre en el que se convirtió su cara. Su papel más importante fue en "Beverly Hills".

Jennie Garth

La rubia por excelencia y sueño de todos los adolescentes de los 90 dio vida a Kelly Taylor y aunque ha tenido una vida más activa en la televisión, no ha logrado superar el éxito que la dio a conocer.

Luego de "Beverly Hills 90210" continuó participando mayormente en películas menores para televisión y series como "What I like about you" a lado de Amanda Bynes.

En cuanto a su vida privada, estuvo casada con el actor Peter Facinelli de quien se divorció tras 11 años de matrimonio. En 2015 volvió a contraer matrimonio con Dave Abrams de quien se divorció en 2018.

Ian Ziering

Este actor que personificó a Steve Sanders no había cobrado notoriedad hasta pasado 2010 gracias a la saga "Sharkneado".

Trabajó haciendo voces para series como "Spider-Man: the new animated" y "Batman Beyond". Su mayor éxito ha sido el personaje de Finn Shepard durante las seis películas de la saga donde tiburones nada en un tornado y aterran a la humanidad.

Gabrielle Carteris

La actriz con descendencia griega tras su participación en la serie juvenil tuvo algunas participaciones discretas en shows basados en hechos reales como "Seduced and Betrayed" (1995), "Mixed Blessings" (1995) y "To Face Her Past" (1996). Fue invitada para aparecer en "Tocados por un ángel" y "Vacaciones en el mar: la nueva tripulación". Hizo algunos trabajos de doblaje en las series de animación "Gargoyles" y "Batman del futuro", sin embargo poco a poco perdió el brillo que tuvo como Andrea Zuckerman.

al