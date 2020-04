Arcelia Ramírez en TV UNAM entrevistará a corresponsales

Buscando un análisis objetivo de México, hecho por gente que no tiene compromisos políticos, Arcelia Ramírez producirá el programa Mextranjeros para TV UNAM.

La emisión consistirá en invitar a corresponsales acreditados en México y hablar del tema del momento, haciendo también referencia al pais del que viene cada uno de ellos.

"Creo es necesario y tiene que ver con una mesa de análisis, es una mirada de los corresponsales, necesariamente objetivadora de la realidad mexicana que ahora como está, todo se ha polarizado.

También lee: Ofrecen talleres de escenografía productos al sector salud para tener trabajo

"Tendríamos esta visión que no tiene ningún interés porque no van con una posición de privilegio, son gente que no puede votar o en cualquier momento se va, aquí es para recibir sus puntos de vista y haciendo un paralelismo con lo que pasa en sus países", destaca.

La idea, apunta la actriz de "Así es la vida" y "La mujer de Benjamín", es grabar el programa, hablando del tema importante de días pasados y transmitirlo al siguiente.

También lee: Ignacio López Tarso recibe cuidados extremos para evitar coronavirus

Ramírez producirá con Jean Christophe Berjon con quien realizaba el especializado Mi cine, tu cine, en Canal 11, ahora en stand by.

"Estamos como en el replanteamiento, viendo si continuamos con el mismo formato o lo modificamos", externa.

Antes de que se cerraran teatro y centros de espectáculos por el Covid-19, Arcelia formaba parte de la puesta en escena Desaparecer, que se presentaba en la sala Juan Ruiz de Alarcón en el Centro Cultural Universitario de la UNAM.

al