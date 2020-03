Adela Micha cumplió cabalmente con el paro de "Un día sin Mujeres" y atendiendo al llamado, a las 19:03 minutos dio inicio su programa "La Saga" en donde la imagen de la periodista nunca se vio y sólo su voz fue la que acompañó a la imagen del sillón solo.

La comunicadora desde que se lanzó la convocatoria de la detención de actividades por parte del colectivo veracruzano "Las Brujas del mar" se sumó a dicha petición y aseguró que hoy 09 de marzo no habría programa y así lo cumplió, pero lo hizo no sin antes dejar un mensaje donde hace una reflexión de lo que pasaría si no hubiera mujeres, si la violencia de género y los feminicidios continúan.

"Esto que tengo en las manos es el texto que leerán muchas de mis compañeras periodistas antes de abandonar por hoy sus puestos de trabajo y unirse al paro, justo lo mismo que yo haré al terminar su lectura. Me levantaré y dejaré este espacio, dejaré por hoy mi puesto", dio inicio a la reflexión.

Mientras leía, la imagen del sillón donde figuras del espectáculo como La Banda MS, Jorge "El Burro" Van Rankin, Roberto Palazuelos, entre otros muchos más han compartido micrófono con Adela, lucía solo, a media luz.

"El texto tiene una cualidad singular que habla de nuestra fuerza y de cómo somos, y es que el texto lo hemos escrito juntas entre todas de la misma manera de que hoy juntas en el paro las mexicanas estaremos lanzado un consigna con nuestra ausencia, un hondo silencio que debería escucharse una pregunta. ¿Qué pasaría un día si no estuviéramos? ¿qué pasaría si un día nos mataran a todas? Muertas no trabajamos ni aprendemos ni enseñamos. Muertas no compartimos el peso de la vida ni acompañamos. Muertas no guiamos ni cuidamos. Muertas no somos, muertas no estamos.

"Estamos preocupadas, estamos tristes, estamos enojadas, estamos juntas. Muertas no estamos, somos todas, juntas. No es una somos todas, yo y todas unidas y en par.....", terminó mientras que se escuchaba el ruido clásico cuando una imagen de televisión se va a blanco.

Ayer, a lado de la actriz y cantante Susana Zabaleta, Adela Micha marchó con las casi 80 mil mujeres que se dieron cita en el Monumento a la Revolución para caminar al Zócalo capitalino en el Día Internacional de la Mujer y exigir al gobierno un plan concreto para frenar la violencia y los asesinatos de mujeres (10 diarios).

"Sin duda es un momento de toma de conciencia parece que va a ser un antes o después en este país. Me conmueve muchísimo al ver a tantas mujeres juntas y unidas con la misma exigencia 'Ni una más' y 'queremos justicia'", consideró.



