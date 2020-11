“El perdón está en mi corazón”, dice Tefi Valenzuela, pero eso no implica que vaya a otorgar el perdón legalmente o que vaya a aceptar algún trato en torno al que fuera su pareja, Eleazar Gómez, luego de ser agredida físicamente el jueves pasado.

“Lo perdono porque yo no voy a cargar con rencor en mi corazón, y lo que pase con la justicia, si la justicia decide que él tiene que pagar por sus errores de alguna manera será decisión de ellos, yo cumplí con lo mío y no le deseo ningún mal. Yo por mi parte no voy a otorgar ningún papel de perdón, simplemente el perdón de mi corazón y ya”, dijo este jueves durante conferencia de prensa.

Mientras que el proceso legal sigue su curso, Tefi dice que no prefiere pensar si estuvo o no cerca de la muerte, tampoco si le parece injusta la tipificación del delito como violencia familiar y no como intento de homicidio.

“Pues yo lo único que puedo agradecer es que estoy viva, que estoy bien, que soy una mujer fuerte, que sé que muy pronto voy a seguir feliz, sonriendo, que sé que la música me va a curar, que todo va a estar bien, y ya desear o decir si es justo o no es justo, yo lo único que siento que estoy agradecida es que estoy bien, que estoy viva y que estoy bien, lo demás ya escapa de mis manos, no soy el poder judicial, no soy el ministerio público y ya no me podría quejar ni poder decir nada, me siento agradecida por las personas que me han brindado su apoyo, me siento agradecida con la vida y con dios que estoy viva ys é que estas experiencias en la vida nos llegan a algunas personas para algo bueno, par a hacernos más fuertes”.

La cantante se dijo contenta de ver que otras mujeres y otras exparejas de Eleazar han decidido alzar la voz, contar sus experiencias, y que incluso alguna de ellas realizará acción legal.

Ahora, Tefi se siente con la responsabilidad de ayudar a otras mujeres que han vivido experiencias similares a la suya para salir adelante, por ello quiere prepararse y comenzar a trabajar en torno a este tema.



Durante la conferencia, Tefi no quiso hablar de sus proyectos musicales, dedicó el espacio a comentar de esta situación que vivió porque dijo, quiere darle vuelta a la página. En cuanto a la música que tenía pensada lanzar con Eleazar, específicamente un tema musical que saldría el próximo 13 de noviembre, comentó.

“Teníamos el 13 que lanzar una canción, pero como comprenderás después de lo que ha sucedido esa canción no verá la luz, Faro Latino se solidarizó con el caso”, dijo ella. Los responsables de Faro Latino también comentaron que terminaron toda relación con Eleazar Gómez y que todo su apoyo está con Tefi.

La joven de origen peruano enfatizó en que nunca se le ofreció dinero para otorgarle el perdón al que fuera su pareja, y que no ha hablado con la madre de Eleazar, solamente con una de las hermanas de éste, Zoraida Gómez.

“Lo comenté anteriormente, como mujer me siento apenada de que ella pase por esto, tenemos familia que sufre, me da mucha pena, sé que ellos no tienen la culpa. No he podido hablar con la mamá, sólo con la hermana”.



Sin arrepentirse por haber hecho lo que tenía que hacer tras ser agredida (denunciar), Tefi habló de lo importante que es alzar la voz y realizar las acciones pertinentes, ya que es la única manera de que se genere un precedente.

“Si quieren parar con la violencia tienen que hacer sus denuncias”, dijo firme, clara, y señaló que ella va a sanar y buscará ayuda psicológica, que saldrá de esta situación y seguirá luchando por sus sueños, como lo ha hecho siempre. En cuanto a tener miedo a represalias, declaró.

“Yo soy una mujer fuerte y con sueños, no creo que deba flaquear ni demostrar debilidad, uno puede tener temor de represalias mientras él esté en el reclusorio, si llega salir habrá una medida cautelar, tampoco quiero que las mujeres tengan miedo”.

