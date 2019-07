Una obra hecha para el niño interior

[email protected]

Lolo tiene seis años y se siente un extraterrestre. No encaja en ningún lugar. En esa búsqueda de sí mismo y de identificarse con lo que pasa a su alrededor, el pequeño descubre que tal vez no sea de este mundo.

Así arranca la historia de Acá en la Tierra, puesta en escena que estrena temporada el próximo 10 de agosto en el Teatro Helénico.

La trama es dirigida por Rebeca Trejo Campos y escrita por Luis Eduardo Yee. Con las actuaciones de Assira Abbate, Vicky Araico y Mahalat Sánchez la puesta en escena, si bien es infantil, también busca que, a través de las diferentes capas del texto, el público adulto se reencuentre con su niño interior.

“Lolo empieza a entrar a este univeso en el que la sociedad lo quiere etiquetar, decir ‘tú eres esto’, pero este niño no se identifica con estos códigos binarios que impone la sociedad porque podemos ser múltiples cosas, no sólo ser una”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL la actriz Assira Abbate, quien interpreta a Lolo.

En la historia, el niño conocerá a Dolores, pieza clave para que pueda regresar a su planeta.

“Él está en esa disyuntiva de decir ‘¿quién soy?’, ‘¿por qué no me siento bien aquí en la tierra con estos seres humanos?’ Y entonces en el observar empieza a crear esta fantasía de ser extraterrestre, de explicar esta cosa donde él se siente tal vez inadecuado, como si uno se pusiera este traje”, añade Vicky Araico.

La obra plantea la construcción de una identidad propia en un momento en el que parece más necesario para la sociedad. Junto a Dolores y su mamá (interpretada por Mahalat), Lolo comenzará su viaje.

“Todos somos extraterrestres, siempre hay un lugar en el que no nos sentimos parte de”, comenta Assira.

“Muchas cosas las damos por hecho y estamos viviendo épocas muy bonitas de cuestionarnos todo”, reitera Araico.

Este es el estreno en teatro de la historia que, si bien nació como una puesta en escena, primero fue llevada a la pantalla a través de un cortometraje. A próposito, Luis Eduardo Yee explica de dónde llegó la inspiración para montarla.

“Una amiga que daba clases en un kinder llegó y me dijo que tenía un niño que no sabía dónde formarse, nunca sabía en dónde, así de simple fue la anécdota y me conmovió muchísimo”, cuenta Luis Eduardo.

“Que esta sociedad nos imponga estándares o clasificaciones tan estructuradas nos da una de dos: o vivimos callados o tomamos una postura como Lolo lo hace, que decide no formarse y crea universos alternos para poder hacer frente a esta problemática en ese momento de su vida”, dice Rebeca Trejo.

Con una duración de una hora, Acá en la tierra ofrecerá funciones los sábados y domingos a las 13:00 horas en el Teatro Helénico.