Presentan a elenco de La reina del sur en su versión teatral

Con mapping, escenas de acción, balazos, desnudos y hasta 30 actores en escena llegará la versión teatral de La reina del sur.

En conferencia el elenco encabezado por Ivonne Montero, Tommy Vázquez, Carlos Bonavides, Humberto Elizondo y Martha Julia, entre otros, habló de lo que significa adaptar la novela de Arturo Pérez-Reverte y defendió que se sigan tocando temas como el narcotráfico.

"Es una historia de superación de una mujer, que aun a muchos les puede parecer que no es lo más adecuado superarse vendiendo drogas, pero como quiera es una historia de superación. Es una mujer que a pesar de que es amenazada, que atentan contra su vida, ella se sobrepone y acaba siendo la reina, ella es la que manda a los hombres", detalló Elizondo quien interpretará a Epigmenio.



A su llegada los actores lo hicieron en personaje, cada uno bajando de un vehículo lujoso y algunos escoltados por hombres que portaban "armas", todo mientras de fondo un grupo norteño tocaba algunas canciones.

El montaje estrena el próximo 27 de septiembre en Puebla para después llegar a lugares como Orizaba, Morelia y Ciudad Juárez.

En cuanto a la escenografía el diseño estuvo a cargo de Mauricio Castillo -que también integra el elenco- y será un fondo blanco en el que se proyectarán imágenes como mapping.

Al arrancar funciones en el interior de la República explicaron que no temen de la reacción que pueda provocar el montaje sobre todo pensando en el lado de los criminales.

"Mientras tú no hagas el ridículo de ellos, no hagas algo que vaya en contra de su dignidad, porque también la tienen, ellos no se meten con los actores, es más llegan hasta admirarnos cuando los representas porque son seres humanos, hacen cosas terribles pero son seres humanos", dijo Elizondo.

Reto actoral. Ivonne Montero aplaudió el trabajo de Kate del Castillo en la versión para televisión y, aunque ha recibido comentarios negativos del público sobre que la única Reina es Kate, explica que se tratan de dos cosas distintas y se está preparando para dar lo mejor. Además adelantó que tendrá una escena de desnudo.

"Vaya que ha hecho un gran personaje pero qué maravilla que podamos mostrarle al público diferentes formas de abarcar una historia tan maravillosa y real", dijo.

"En algún momento tuve la crítica de por qué seguir haciendo este tipo de trabajo que idealiza este mundo del narco pero es la realidad que estamos viviendo, no lo estamos haciendo con el afán de promover, no, es una muestra más", explicó.

Al respecto el director Leopoldo Falcón dio su opinión en cuanto a la apología del delito.

"En más de 40 años que tengo de experiencia he montado obras de todo tipo, una de ellas, quizá mi favorita es la ópera Carmen y habla justamente del narcotráfico y cómo cruza fronteras y nunca nadie se escandalizaba cuando hacíamos Carmen", comentó.

"No estamos enarbolando ni dándole brillo a un tema, estamos contando una historia. Ni criticando, ni haciendo apología, ni ensalzando ese tema".

