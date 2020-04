Levantan el telón virtual

La experiencia de Live, Online, Now es toda una aventura, desde el momento de ingresar a la plataforma de Zoom, esperar a que den la tercera llamada en compañía de otras personas que también están conectadas y después disfrutar de tres historias, en las cuales los actores hacen parte del montaje al público; ahora así se hace el teatro al menos en lo que termina esta cuarentena.

“Esto nos vino a revivir a todos los que nos gusta contar historias y es lo que ahorita podemos hacer. Tuvieron esta excelente idea Tercera Llamada de juntarnos y poder hacer lo que más nos gusta, definitivamente ha sido un respiro dentro de todo esto”, expresó Regina Blandón, quien el día de hoy debutó en esta nueva forma de teatro con la puesta en escena Como la flor.

Uno de los coordinadores de este proyecto Quetzalli Cortés, explicó que esta modalidad sí es diferente a estar en una sala y recibir la retroalimentación inmediata del público, pero les está permitiendo acercarse a la experiencia del cine y la televisión seriada, donde deben confiar plenamente en el director y en el trabajo previo.

“Es un formato para el cual, al menos en mi caso, jamás se me entrenó, estudias la carrera de actuación para actuar en el teatro, si haces cine o televisión el monitor no lo tienes tú, lo tiene el director; para mí el hecho de verlos ha sido un ejercicio con mi director Miguel Santa Rita, porque no es sólo verlos sino enfrentarme a mi propia imagen, algo que muy fácil te saca de la ficción y para mí es una habilidad nueva que me ha regalado esta cuarentena”, expresó Manuel Gorka, quien fue el encargado de abrir la función con la obra Del correcto asedo de los dientes, de Benjamín Cann, con la cual nos llevó literalmente hasta le baño de su casa.

Pero el estar actuando en soledad y frente a la cámara, no le resta emoción al momento de escuchar tercera llamada, aseguró Regina Blandón, y eso mismo lo que les ofrece el teatro presencial, pero esto en definitiva fue una nueva experiencia para ella.



Foto: Captura de pantalla

La productora de Tercera Llamada, Ana Bracho, señala que hacer teatro en plataformas es todo un reto, porque no sólo es ir aprendiendo de la nueva tecnología, sino el trabajar con talento con el cual hasta el momento no se había coincidido, lo que es muy enriquecedor.

“Los dramaturgos han sido una parte fundamental para esto, están mirándose en distintas y nuevas maneras, para entregarnos textos que están diseñados para ser representados específicamente on line. La inspiración se está moviendo desde distintos lugares y nos están empujando a hacer nuevas representaciones, que nos salven un poco del marasmo, de la ansiedad, pero hay que reconocer que es esta misma la que nos está inspirando, explicó del director Miguel Santa Rita.

Otra de las lecciones que la comunidad artística está aprendiendo, según palabras de Miguel Santa Rita, es que de las cosas que tienen a su disposición, deben sacar el mayor provecho de la situación en la que se está, “y este es un momento que nos reta a todos”.

Para los artistas que presentaron este viernes sus propuestas escénicas, ésta podría ser una buena vitrina para su trabajo y también para acercar nuevos públicos al teatro, por eso es importante para ellos que Live, Online, Live permanezca.

“Creo que es un formato que puede y debe permanecer, además ésta es una gran herramienta para nuevos actores, nuevos dramaturgos, nuevos directores, creo que se va abrir un público muy interesante y generar nuevo contenido está padrísimo”, señaló Manuel Gorka.

Ana Bracho considera que Live, Online, Now les ha abierto las puertas a la globalización, lo que les da la posibilidad de en un futuro trabajar con comunidad artística de otros países, sobre todo de habla hispana, algo que sería posible si la respuesta del público es positiva.

“Ojalá que eventualmente (este proyecto) no sólo sirva para que podamos expresarnos, sino para que también los trabajadores del teatro encuentren una fuente de ingresos, porque la comunidad de teatro también se está viendo afectada por esta crisis”, dijo Benjamín Cann.

fjb