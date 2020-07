"Inicio de sesión" muestra al actor en la primera fase de una obra

Hace años cuando Juan Manuel Bernal llegó a una primera lectura, dice que no imaginaba que ahí iba a conocer a una persona que se volvería entrañable en su vida, aunque ese primer encuentro fue muy particular.

“Fue en una obra que producía Argos, y su productor general era Enrique Singer. Fue muy exitosa (Pop Corn, 1999), tuvimos una temporada repleta de gente de miércoles a domingo, pero recuerdo muy bien esa primera lectura, porque me llamó mucho la atención una persona que no conocía, porque llegó como si la obra se fuera a levantar telón al otro día y mi comentario al terminar esa reunión fue, ‘oye, era primera lectura, no estrenamos mañana’, y me dijo, ‘es que esta obra me la gané con casting, no como tú’, esa fue Cecilia Suárez”, compartió el protagonista de la serie "Monarca".

Por eso para él es muy importante una primera lectura, porque se puede conocer la forma de trabajar de cada actor, porque hay desde los que llegan con la energía al tope, hasta los que siguen su intuición como es su caso; es por eso que considera que el proyecto "Inicio de sesión", es una gran oportunidad para que la gente conozca ese paso uno del proceso que hace realidad que una obra llegue al teatro.

"Inicio de sesión" es un ciclo de lecturas organizado por Lobo Producciones vía plataforma digital, donde tres autores ponen sus textos a disposición de 12 actores, presentados en parejas, que a su vez se dejarán guiar por el director Enrique Singer. Así que la noche del viernes 3 de julio, será la primera vez que Juan Manuel Bernal trabaje con Regina Blandón y también que interprete un texto de Reynolds Robledo, porque el director Enrique Singer es un viejo conocido, por lo que espera sea una experiencia increíble tanto para el público como para el espectador.

“Hay gente que dice que esto no es teatro, pero es el teatro que tenemos ahorita y yo lo he disfrutado mucho. Una primera lectura es un proceso que no está abierto al público, cuando nos platicaron del proyecto todos concordamos que era un proceso muy íntimo, que nos da un poco de nervio porque todo está a flor de piel y no sabemos con qué nos vamos a encontrar, o si lo puedes hacer bien o no, entonces es lindo dejarlos entrar a lo que vivimos todo un equipo creativo en una obra de teatro; y si además puedes trabajar con gente con la cual no coincidirías en un buen rato qué mejor”, dijo Regina Blandón.

Pero ella asegura que el tener público en este punto no es fácil, aunque no va a ser de forma física sino virtual, porque además se están viendo en pantalla todo el tiempo, sin perder de vistas las reacciones de los demás, pero confía que el estar en otro proyecto de teatro en línea (Live, OnLine, Now) le sirva para trabajar bien esta vez.

Tanto Juan Manuel Bernal como Regina Blandón no se cierran a la posibilidad de llevar esta primera lectura a más, si les llega a encantar el texto que les toca interpretar porque aseguran eso es lo que quieren, grandes textos.

Los accesos para estar presentes este viernes en la sesión 3 de este ciclo de lecturas, pueden adquirirlos en la plataforma Ticpass y lo recaudado será donado para La Casa del Actor.

“En estos tiempos todo lo que tengamos que hacer para ayudar es bienvenido, que sea con la ventaja de poder ayudar a nuestros actores que toda la vida estuvieron en un escenario y que hoy por diversas circunstancias están en La Casa del Actor y necesitan apoyo, me parece increíble que las nuevas generaciones se prendan de eso y lo hagan”, señaló Juan Manuel Bernal.

