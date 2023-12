¿Te perdiste del The Eras Tour? El concierto en versión extendida, con tres nuevas canciones, llega a las plataformas en renta

En el ámbito musical y del entretenimiento del 2023, Taylor Swift destacó como uno de los fenómenos más impactantes. Su gira en vivo, conocida como "The Eras Tour", no solo dejó huella en los escenarios, sino también en el cine, compitiendo con grandes estrenos como "The Killers of the Flowers Moon" de Martín Scorsese este otoño.

El concierto, considerado por medios como "Variety" como uno de los imperdibles del año, sigue captando la atención. Ahora, aquellos que no pudieron asistir al espectáculo en vivo ni presenciar la proyección cinematográfica tienen la oportunidad de disfrutarlo desde la comodidad de sus hogares. Además, se lanzará una versión extendida que incluirá canciones que la artista no presentó en las salas de cine.

Foto: Instagram @taylorswift

En sus dos primeros fines de semana, cruciales para el éxito de un estreno cinematográfico, "The Eras Tour" recaudó impresionantes cifras en Estados Unidos: 124 millones de dólares en el primer fin de semana y 31 millones en el segundo, solo en el país norteamericano. Este logro lo posiciona como una de las películas más exitosas, superando a producciones destacadas del verano como "Barbie" con 155 millones de dólares en su primer fin de semana y superando a "Oppenheimer", que obtuvo 80 millones de dólares.

A partir del 21 de diciembre, el espectáculo estará disponible en diversas plataformas de streaming, entre las que se incluyen Prime Video, Claro Video, Apple TV, entre otras.

Además, los fanáticos de Taylor Swift tienen acceso a otros contenidos de la artista en plataformas digitales, como "Folklore: The Long Pond Studios Sessions" en Netflix y el "RED Tour" en YouTube.

