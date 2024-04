Taylor Swift y el cinefotógrafo mexicano, Rodrigo Prieto, fusionan arte y música en "Fortnight"

El cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto, reconocido por su destacado trabajo en películas como "Killers of the Flower Moon", dirigida por Martin Scorsese, y que recientemente estuvo en la carrera por un premio Oscar, ha vuelto a sumergirse en el mundo de la dirección de fotografía al participar en el más reciente video musical de la estrella estadounidense Taylor Swift.

El nombre del director, nacido en la Ciudad de México, figura al final del videoclip de "Fortnight", la primera pista perteneciente a "The Tortured Poets Department", el undécimo trabajo de estudio de la cantante que está ganando popularidad entre los fanáticos.

"Fortnight", que significa quincena, es además una colaboración con Post Malone.

Taylor se ha posicionado como una gran admiradora del trabajo Prieto, quien previamente colaboró con ella en "The Man", donde ella lo describió como uno de los mejores artistas con los que ha trabajado en un documental publicado en YouTube en 2020, expresando: "Rodrigo, uno de los productores favoritos de (Martin) Scorsese, es la persona más increíble con la que he trabajado, no puedo creer mi suerte'."

Prieto también estuvo involucrado en "Willow" (2020), producción dirigida por la propia famosa.

Un viaje monocromático en "Fortnight"