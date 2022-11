Taylor Swift triunfa en la noche de los AMAs

Taylor Swift fue la estrella más galardonada en la edición 2022 de los American Music Awards al llevarse el triunfo en seis categorías, entre ellas Artista del año, que gana por séptima ocasión, así como Video Musical favorito, entre otros.

A diferencia de otros artistas que no llegaron a la gala a recoger su estatuilla, como Harry Styles, Drake o Bad Bunny, Swift sí estuvo presente y no sólo eso, aprovechó cada minuto en el micrófono para agradecer a todos los fans el cariño y el apoyo que siempre le han dado.

“Tengo que agradecerles, esencialmente a los fans por mi felicidad, los amo más de lo que puedo explicar, no puedo expresar cuán increíble es para mí poder seguir haciendo esto y a ustedes les siga importando, así que gracias por estar conmigo en todos estos años, los amo”.

La cantante estadounidense, que ganó por su disco Red, que regrabó del de hace 10 años luego de que perdiera los derechos de estas canciones, regresó al escenario para agradecer cuantas veces pudo.

“Ustedes los fans me hicieron saber que querían escuchar la música que yo quisiera hacer, me apoyaron y me incentivaron, la mayor cantidad de música que lanzaba me hacía más feliz quería seguir creando, haciendo cosas y cuanto más esto pasaba, ustedes me decían sí sigue haciéndolo, entonces yo estaba muy feliz”.

Otras ternas en las que ganó Taylor fue Album favorito pop y el premio a Artista femenina.

“Éste es un álbum regrabado y no puedo decirles lo mucho que los álbumes regrabados significan para mí, nunca esperé o asumí que significaría algo para ustedes, así que no les puedo agradecer lo suficiente porquerer a este álbum del que me siento muy orgullosa”.

Otros premiados fueron: Chris Brown por Artista masculino favorito de R&B; Harry Styles, quien logró dos galardones, mismo número que Bad Bunny. Ninguno asistió.

La brasileña Anitta se llevó el galardón como Artista femenina latina.

El cantante Lionel Richie recibió un homenaje por parte de un grupo de artistas encabezado por su amigo Stevie Wonder, quienes repasaron la carrera musical del artista y cerraron con “We are the world”, canción que compuso con Michael Jackson en 1985.

"Quiero agradecer... En los pasados años lancé más música que en la década que pasó”