Tania Rincon reveló el secreto para que sus hijos no sientan su ausencia cuando viaja por trabajo

Tania Rincon participará de la Copa Oro y esto requiere que deje Hoy, el exitoso programa del que es parte. Es que la presentadora se une a TUDIN para las coberturas en distintos eventos deportivos y esta vez debe cumplir con la labor de corresponsal.

Lee también: Con realities, derriban tabúes de la cultura drag

Este nuevo desafío profesional pone en pausa su trabajo en Hoy, aunque avisó que regresará y también la aleja de sus hijos durante un mes. Sin embargo, en las redes sociales expresó en un extenso texto junto a imágenes de ella con los pequeños y contó cómo hace para sobrellevar la situación en la que no los verá por varias semanas.

Tania Rincon. Fuente: Instagram @taniarin

“Un dos tres por mi y por todas las mamás que trabajamos y que no se ustedes pero nos toca convivir con un sentimiento de culpa por dejarlos”, empezó contando Tania Rincon. “Hoy me toca irme a Copa Oro y me ausento de casa por un mes. Profesionalmente me voy orgullosa y contenta con mi trabajo que me tiene aquí creciendo todos los días”, agregó.

Lee también: El hijo de Camilo Sesto alerta por extraños piquetes en el brazo: dice que se viste de mujer "para encontrarse"

Sin embargo, Tania Rincon confesó que su versión de madre “viene con el corazón poqui apachurrado y aunque me repito constantemente que Patricio y Amelia también tienen que ver a una mamá luchando y cumpliendo sus sueños no te acostumbras a esta sensación agridulce. En ese sentido agradeció la “gran red de apoyo que me da la certeza de poder ir a trabajar con la seguridad de que mis hijos esta bien”.

Las cajas de Tania Rincon. Fuente: Instagram @taniarin

“Soy muy privilegiada. Una persona muy querida Paola (tú sabes quien eres te adoro mil gracias ) me dio el mejor consejo para este viaje , me dijo hazte presente en cartitas, déjales actividades para cada semana . Me encantó la idea y lo hice”, compartió Tania Rincon. Y contó cómo hará durante este tiempo lejos de sus hijos. “Les diseñé una caja por cada semana que no estaré, cada semana viene con instrucciones específicas de juegos , dinámicas y mucha diversión bueeeeeno y tal vez muchos dulces de los que les gustan . Los amo muchísimo Patricio y Amelia esto y todo lo que hago es por ustedes. Ahorita vengo…”, cerró.