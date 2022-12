Tania Rincón ya sabe manejar las versiones falsas que se dicen sobre ella y el ambiente laboral, la conductora ha dado de qué hablar desde su llegada al programa "Hoy", donde también trabaja Andrea Escalona, con quien se dice, Tani no se lleva nada bien.

Los cibernautas que aseguran que entre Tania Rincón y Andrea Escalona hay una mala relación, lo dicen porque en el matitino han ocurrido ciertos episodios en los habría quedado al descubierto la poca simpatía entre ambas.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Rincón, quien anteriormente estuvo en "Venga la Alegría", confesó que contrario a lo que muchos dicen sobre el programa de Televisa, el ambiente entre los compañeros de "Hoy" es muy bueno, todos se cuidan entre sí y hay convivencia más allá del programa.

Sin embargo, las versiones que aseguran que entre Tania y Andrea no hay buena onda, surgieron cuando en una dinámica del programa, Tania terminó en el suelo luego de que Escalona supuestamente la empujara.

Tania Rincón lo aclara

Tania Rincón recordó lo que pasó ese día, cuando ella y Escalona trataron de ganar, por lo que se toparon en la meta y Rincón resbaló y terminó en el suelo.

Aunque muchos dijeron que Escalona la empujó con el codo, Tania asegura que la relación entre ambas es buena, pero que como las dos son competitivas, a veces se dan este pido de episodios intensos.

"Me llevo muy bien con ella, creo que nos parecemos en el sentido de que las dos somos muy competitivas, y aunque sea un juego a veces no nos lo tomamos como un juego", admitió.

Relató que como se ha esparcido la versión de la mala relación entre ambas, su familia se ha acercado para preguntarle si necesita apoyo para "enfrentar" a Escalona.

"Me dicen ‘oye, qué pasó, ¿le echamos montón?’, les digo ‘no, tranquilos, no pasa nada".

Rincón aseguró que el día de la caída, Escalona estaba muy apenada, y aunque no pasó nada que lamentar, admite que fue una caída fuerte.

"Ese día ella estaba muy apenada porque además todo mundo le decía ‘la aventaste’, y ella decía ‘no, es que no me pude frenar y me la llevé de corbata’ y yo así lo siento; sí me puse un buen mad** pero lo tomo así, con mucho humor, no me pasó nada".



