Talina Fernández no puede lidiar más con los problemas de Paula Levy: "Ya no estoy en edad"

Talina Fernández se sinceró acerca de la relación que tiene con Paula Levy, pues no se encuentran en su mejor momento ya que, hace un tiempo, su nieta contó públicamente que se había quedado sin hogar, sin embargo, la “Dama del buen decir” explica que fue lo que ocurrió y el motivo por el que la joven abandonó su casa.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la conductora de televisión habló del trato que sostiene con Paula, hija de Mariana Levy, con quien ha protagonizado varios malentendidos, pues ambas tienen diferentes puntos de opinión, sin embargo, hubo una situación que detonó que la joven de 20 años se fuera de la casa de su abuela.



Foto: Instagram

Talina reveló que Paula tiene comportamientos inconcebibles, ya que ella creció aprendiendo a ser “una mujer de su casa”, por lo que la alteró mucho una ocasión en que descubrió que Paula había metido a su habitación al novio con el que estaba saliendo en ese momento, cuando entran las cuatro de la mañana, pero eso no fue todo, sino que al entrar a la casa había dejado la puerta completamente abierta.

Lee también: La foto de Cazzu que paralizó el corazón de Christian Nodal

“Entonces fui y la regañé y el novio estaba en el cuarto de Paula echado, le dije: ´-A este señor no me lo vuelves a traer´, yo enfurecida por qué ¿Cómo me dejas la puerta de la casa abierta?”, le contó a Castañeda.

Después de un rato -recuerda Fernández- Paula fue a su habitación y le dijo que había tomado la decisión de irse, debido a que no había forma en que se entendiesen. Fue así que la joven se mudó a la casa de María, su hermana mayor, por lo que la presentadora TV aclaró que su nieta nunca estuvo desamparada.

Además, detalló que cuando su nieta llegó a la casa de María, está la recibió con una sola solicitud; que no saliera a la calle, debido a que todo esto sucedió cuando la pandemia se encontraba en uno de sus momentos más críticos, sin embargo, Paula no hizo caso a dicha petición y se fue a una fiesta en Acapulco.

“Está muy desorientada, está muy lastimada, no se deja querer, no se deja abrazar, está furiosa con la vida”, consideró.

Otro de los problemas que ha enfrentado Paula sucedió con Ana Bárbara, quien estuvo casada con su padre el “Pirru” y con quien sostiene muy buena relación, por lo que la joven le pidió que la invitara a pasar con ella un tiempo en Los Ángeles, ciudad donde reside la intérprete de “Bandido”.

La cantante aceptó gustosa y le envió un boleto para que viajara a Estados Unidos, pero cuando Ana Bárbara estaba esperándola en el aeropuerto para recibirla, Paula no sólo no llegó pues nunca abordó el vuelo, sino que tampoco le avisó a la cantante que había cambiado de opinión y no se reuniría con ella.

Aunque Talina expuso la situación critica que vive su nieta, a la que considera que se encuentra muy dolida y en uno de los momentos más vulnerables de su vida, tuvo que reconocer que se equivocó cuando dijo que Paula se había llevado su computadora y unas obras de arte de su casa pues, luego de un tiempo, se percató que seguían en su domicilio.



Foto: Instagram

Lee también: Andrea Legarreta advierte nueva demanda contra Alfredo Adame: "Ya me tiene harta"

“Traté de ayudarla, la llevé con el cardiólogo primero, con el psiquiatra, le hicieron un encefalograma (…) Paula no se deja ayudar, mi amor… y si puede, hace algo que te hace brincar el corazón, la amo profundamente pero ya no estoy en edad de estar viviendo con la zozobra”.

Y detalló:

“Le pusimos tres reglas en la casa: uno, no mentir; dos, estar localizable vía WhatsApp o lo que sea; y la tercera ser puntual”, mismas que la joven no quiso cumplir, según relató su abuela.

En lo concerniente con el padre de Paula, el “Pirru”, la conductora estimó que su nieta le guarda muchos resentimientos, pues no ha sido una figura presente y, en cambio, se ha dedicado a probar suerte en el amor con diferentes mujeres pues, a la fecha, se ha casado en seis ocasiones y tal parece que tiene un nuevo noviazgo.

Además, la “Dama del buen decir”, destacó que el “Pirru” siempre hizo lo posible para despertar un sentimiento de odio hacia ella en sus nietos.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc