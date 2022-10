Sylvia Pasquel revela doloroso momento con su hija, Stephanie Salas

Sylvia Pasquel abrió su corazón en “Siempre Reinas”, el reality de Netflix que la tiene como protagonista junto a Laura Zapata, Lucía Méndez y Lorena Herrera. Desde allí reveló, en una charla con una terapeuta, cómo marcó su vida el hecho de ser la hija de una de las mujeres más famosas del país. Pero también hizo referencia a la relación que mantiene con Stephanie Salas.

Si bien, en la actualidad, han dejado atrás algunas diferencias que tuvieron en el pasado, Sylvia Pasquel aprovechó la oportunidad para volver a pedirle a perdón. “Perdóname, hija. Entendí que he hecho muchos planes sin mis hijas ni mis nietas”, confesó en uno de los episodios del reality de Netflix.

Cuál fue el doloroso momento que Sylvia Pasquel le hizo pasar a su hija

Stephanie Salas ha dejado en claro muchas veces cuánto le dolió perder a su padre cuando era tan solo una niña. El hecho de que su madre le ocultara la información por varios días fue uno de los motivos por los cuales la actriz le guardó mucho rencor a Pasquel durante años.

Lee también: 3 telenovelas que protagonizaron juntos Stephanie Salas y Humberto Zurita antes de darle la bienvenida al amor

“No sabía ni cómo decirme, incluso me lo dijo como en un poema, muy linda mi mamá, pero la verdad me saqué mucho de onda, me molesté con toda la circunstancia de no haber sido avisada de una cosa así”, se quejó Stephanie Salas hace un tiempo.



La hija de Sylvia Pasquel no pudo entender por qué su madre no la informó a tiempo. Incluso explicó que en cuanto se lo contaron pidió ir a despedirse inmediatamente de él. “Pero cuando yo llegué ya había pasado todo”, agregó muy molesta recordando el pasado. Pero lo cierto es que la protagonista tenía un motivo para no contarle.

Por qué Sylvia Pasquel le ocultó a Stephanie Salas la muerte de su padre

Cuando falleció Micky Salas, Sylvia Pasquel debió tomar una decisión. Pero lo que hizo terminó afectando la relación con su hija. Y si bien con el tiempo pudieron dialogar del tema, lo cierto es que nadie pudo evitar que esto se volviera un trauma que marcó para siempre a Stephanie Salas y con lo que ha tenido que convivir.

Lee también: ¿Qué cambiará en la suscripción de Netflix con su nuevo plan básico?

“Si tú tienes una hija de 8 años y te dicen que se murió tu esposo, ¿qué decisión tomas? ¿La tomas por ti? ¿Pensando en el bienestar de tu hijo? Porque además también podía haberla llevado al velorio y le podría haber causado un trauma ante la situación de ver a su papá en un féretro”, se justificó hace un tiempo Sylvia Pasquel.



“Y de ver enterrar a su papá en la tierra dos metros para abajo, entonces es una decisión que tú como padre o madre tomas pensando en que es la adecuada a tu hija”, agregó la madre de Stephanie Salas en su momento. “Tienes que pensar una manera, lo más amorosa para poderle decir a tu hijo que su papá ya no está, y eso fue lo que hice”, concluyó.