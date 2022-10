Susana Zabaleta recuerda su primera vez con Bocelli: “No me intimida ni tantito"

Susana Zabaleta confesó que cantar con Andrea Bocelli nunca la intimidó, al contrario, ya que considera al tenor como un ángel de la guarda cada vez que ha tenido oportunidad de compartir el escenario con él.

“No me intimida ni tantito, una vez que estás al lado de él sabes que todo va a salir perfecto, claro que hay que estudiar pero me intimidaría si no estudiara”, declaró la cantante y actriz en conferencia de prensa.

Luego de que ambos artistas subieran al escenario juntos en Ensenada y en Quintana Roo este año, volverán a reunirse para cantar a duento en 2023, por este motivo la soprano recordó el momento en que cantó por primera vez junto al músico italiano.

“Va a sonar muy raro, pero yo nunca había cantado con alguien que no viera y cuando estás con alguien con quien cantas siempre lo ves a los ojos y al momento de la respiración, sobre todo cuando es ópera sí es algo difícil, tienes un director y siempre (pones atención) sobre todo cuando vas a empezar, acabar y cuando cortas”.



Foto: EL UNIVERSAL / Armando Pereda

Ante este reto, en su momento Susana se cuestionó el modo en que se coordinaría para cantar con Bocelli.

“Porque si no lo conozco, ni modo que yo lo toque y fue como entrar en una burbuja de agua los dos y dije: ‘ponte a sentir, no a pensar, ni a ver, ni a nada, ponte a sentir’. Entonces fue tan mágica esa experiencia de la música con su armonía y con su vibración puede llegar a provocar, a mí me provocó cosas realmente maravillosas”, compartió.

Andrea Bocelli y Susana Zabaleta cantarán nuevamente juntos el próximo 19 de febrero en el Campo Marte, en la Ciudad de México y el 21 de febrero en el Parque Fundidora, en Monterrey, Nuevo León, en donde además del show musical habrá una experiencia gastronómica.

Pero también reconoció que llegó a experimentar nervios cuando iba a cantar por primera vez con Bocelli, pues no había ensayado con él; su primer encuentro sería arriba del escenario.

“Pero la gente que está a su lado te hace sentir como si estuvieras en casa, como si te hubieran invitado a una comida, apapachándote, ahí te das cuenta por qué es tan grande Andrea Bocelli, todo a su alrededor gira en torno al amor y a la música”, destacó.

Además, Zavaleta opinó que si existiera esa cordialidad y ese amor que emana el tenor, cuando se hace cualquier cosa que tenga que ver con el arte, se harían cosas grandiosas “como las que hace él y en la política igual estaría impresionante de repente poder ayudarnos, no empujarnos”.

¿Qué disfruta más Zabaleta cantar o actuar?

La arsita dijo que una de las cosas que más disfruta hacer es cantar con una orquesta, pues compató la sensación con la euforia que produce ganar la lotería; en estos momentos y es que la cantante ha tenido la fortunada de compartir voz con otros grandes intérpretes como Francisco Céspedes y Raúl di Blasio.

“Tener una orquesta es como ponerte ese vestido que nunca te alcanzaste a poner, que dijiste un día ‘me lo voy a probar, el Armani’, así se siente cada vez que canto con una orquesta, no puedo estar más feliz, me siento como pez en el agua. En México tenemos grandes orquestas y es tan difícil que la gente se dé a la tarea de escuchar a una orquesta sola y para mí eso es lo que más disfruto, pero con orquesta", profundizó.

¿Tuvo oportunidad de elegir las canciones en sus próximos shows con Bocelli?

Susana sí tuvo la oportunidad de elegir las canciones que se integrarán en el repertorio junto a Andrea Bocelli, ella envió las propuestas que le gustaría cantar, “fue muy fácil”.

Además compartió que le encantaría hacer una grabación juntos, pero por el momento es algo imposible, para ella es como pedirle un regalo a Santa Claus. Por lo mientras, se siente satisfecha con esos recuerdos que ha tenido junto a él, se lo queda grabado en la mente y el corazón.

La intérprete aseguró que vive en el día a día, con la certeza de que hace el mejor esfuerzo que puede en cada tarea que tiene; está motivada porque pronto se estrenarán tres películas que se grabaron el año pasado.

“Estoy cosechando lo que sembré y eso es muy importante, eso es algo que le digo siempre a los jóvenes, hay que cosechar cosas buenas porque en el futuro, si sembraste cosas malas, las recibes y si sembraste cosas buenas, también las recibes”, puntualizó.

melc