Susana Zabaleta celebró sus 60 años el lunes 30 de septiembre, rodeada de familiares y, sobre todo, del amor de su novio, el comediante Ricardo Pérez.

La cantante compartió primero en redes sociales el regalo que le hizo Matías Gruener, su reciente lanzamiento musical titulado “Septiembre 30”. Además, recibió las felicitaciones del humorista de “La Cotorrisa”, quien expresó lo feliz que se siente por haberla conocido.

En una conmovedora imagen, se puede ver a Pérez cargando a Zabaleta, ambos iluminados por la luz del cielo desde un alto edificio frente a un ventanal. El comediante se refirió a ella como “Reina”, y escribió: “Qué privilegio tenerte en mi vida. Gracias por llenarla de risas, pláticas y aventuras que tendré siempre en mi corazón”.

Captura vía Instagram.

Si bien su interacción se limitó a muestras de afecto y no incluyó detalles sobre regalos materiales, Zabaleta reveló recientemente que su enamorado sí le obsequió un ostentoso anillo... ¿de compromiso?

¿Susana y Ricardo se casan?

En un encuentro con la prensa, la intérprete al ser cuestionada sobre el detalle de Ricardo, con una sonrisa pícara, levantó su mano izquierda, luciendo una llamativa roca plateada: “¿Mánde?”, dijo coqueta, exhibiendo el precioso regalo.

Aunque no ofreció detalles sobre el significado de la joya, fue contundente al aclarar que no se casará con Ricardo Pérez. “Ay no, claro que no. Él hace lo que tiene que hacer y yo lo que tengo que hacer”, mencionó, dejando así muchas preguntas en el aire.

No es la primera vez que la famosa habla sobre su futuro con el comediante. En ocasiones anteriores, aunque admitió que están muy felices juntos, el compromiso formal no era algo que le interesara: “Ay, es que lo de la casada una lo hace una vez y ya. No, yo fui muy feliz con mi Daniel, no, no. A menos que sea en un rito, y que él mismo sea nuestro juez”, dijo en referencia a su matrimonio con el productor Daniel Gruener, que duró 22 años.

Zabaleta y Ricardo se conocieron durante las grabaciones del programa de HBO "Divina Comida" en diciembre de 2023. Al principio, cuando la prensa les preguntaba si estaban juntos, ella lo negaba, limitándose a decir que eran amigos que se llevaban muy bien. Sin embargo, tras varias semanas, Susana confirmó que había una química especial entre ellos.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez disfrutan de su amor y lo comparten con sus seguidores en las redes.