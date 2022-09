Si bien es cierto que el hablar sobre su sexualidad no ha significado un problema para la actriz Susan Sarandon, tampoco se había abierto tanto al respecto. En algunas ocasiones ya había dado algunas pistas de que para ella el género no es importante en una pareja; sin embargo, ahora confesó abiertamente que es una persona bisexual.

Todo sucedió durante Jimmy Fallón, uno de los más vistos en Estados Unidos, la ganadora del Oscar se encontraba platicando sobre la reciente pérdida de sus perros y explicó que aunque ya ha pasado algún tiempo no se siente preparada para tener a otro cachorro, por lo que su hijo le recomendó adoptar un gato. Fue ahí donde, de manera muy casual decidió salir del clóset y usó la palabra “bi” para definirse.

“No puedo tener a otro perro, simplemente no puedo, entonces mi hijo me dijo: ‘entonces ten gatos’ y bueno yo soy bi…”, dijo. Para aclarar la situación el presentador Jimmy Fallon decidió intervenir y aseguró que Sarandon se refería a que le gustaban los perros y los gatos, pero ella remató: “Soy fluida”.

Lee también: Marciano Cantero y su historia de amor en "Tus viejas cartas", de Enanitos Verdes

Esta no sería la primera vez que la actriz de “Quédate a mi lado” hace referencia a sus preferencias, en 2015, en una entrevista con la comediante Ellen DeGeneres, confesó que se encontraba en busca de un nuevo amor y que estaba abierta en cuanto al género de su pareja: dejaría abierta la edad, el color, incluso el género. Estoy abierta. Aumenta tus posibilidades, ¿cierto?”.

Dos años más tarde, volvió a insistir en el tema y esta vez fue mucho más allá al asegurar que su orientación era “curiosa”: “Sí, soy abierta de mente. Mi orientación sexual es curiosa para quien quiera intentarlo, se podría decir. Eso sí, soy seria en la monogamia, así que no he tenido una gran cantidad de parejas. No es como que haya recibido muchas ofertas tampoco”, detalló.



Foto: Instagram

Lee también: Así luce Halle Bailey como "La sirenita": Revelan adelanto de la película