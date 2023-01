A sus casi 60 años, Brad Pitt luce totalmente rejuvenecido

Brad Pitt fue elegido como “el hombre más sexy del mundo” por la revista “People” en dos ocasiones, pero también otros medios lo han calificado como uno de los más guapos de Hollywood, además de ser galardonado en varias oportunidades con premios importantes de la industria del cine.

Pitt ha tenido varios amores a lo largo de su vida y ha estado de novio con colegas. Incluso se ha llegado a casar con dos de las actrices más bellas y exitosas de la esfera de la actuación: Jennifer Aniston y Angelina Jolie. A meses de cumplir sus 60 años, el histriónico sigue cautivando a millones de fans de todo el planeta.



Esta semana, el artista nacido en Oklahoma, Estados Unidos, acudió a la gala de ceremonia número 80 de los Globos de Oro, ya que estuvo nominado por su papel en la película “Babylon”. Si bien no triunfó en la categoría, el ganador de dos Oscar no pasó para nada inadvertido ya que llegó con un aspecto rejuvenecido y radiante.



Brad Pitt and Margot Robbie have my heart ready to explode #GoldenGlobes pic.twitter.com/aNb0VMJO7I

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023