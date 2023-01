A sus 50 años, Patricia Manterola conquista Instagram con su look

Más de un millón de personas son las que eligen seguir a Patricia Manterola en la red social de la camarita. Desde allí, la bella actriz nacida en la Ciudad de México comparte algunos videos de sus intensos entrenamientos y postales familiares y de viajes.

Pero en una de sus últimas publicaciones de Instagram, la cantante desplegó todo su encanto con un look deportivo pero muy glamuroso. Al ritmo de “Like This Like That” de Offer Nissim ft. Meital De Razon, Patricia presumió de su tonificada figura, mientras sostuvo una mancuerna en una de sus manos.

Con leggins de color dorado y una camiseta musculosa con un símbolo en el mismo tono sobre un fondo blanco, la también presentadora de televisión dejó claro que entrena a diario para mantener su esbelta figura y así invitó a sus más de 1.4 millones de seguidores a hacer actividad física.



“¡A empezar la semana como se debe! ¡Con todo y darle duro!”, escribió Manterola en el epígrafe de su breve video. Y además le preguntó a cada uno de sus fans: “¿A ti qué te motiva para estar en forma?”. No es la primera vez que la ganadora de un premio TVyNovelas por la categoría “Lanzamiento femenino” y su trabajo en “Acapulco, cuerpo y alma”, cuelga imágenes de sus entrenamientos.



Más de dos mil “Me gusta” fueron los que cosechó la actriz y recaudó varios comentarios con halagos. “El cuerpazo más wow siempre”, “Wow Paty, te vez espectacular, no pasa el tiempo por ti muñeca, estás casi igual que cuando estabas en Garibaldi”, “Bella Patty”, “Más hermosa y sensual que nunca”, “¡Qué cuerpazo!”, “Preciosa”, “Sin miedo al éxito” y “Saludos bella dama”, fueron algunos mensajes que le dejaron a la intérprete de “La ventanita”.