Sundance Film Festival México: Todo lo que debes saber del nuevo escaparate del cine independiente

El cine independiente tendrá un nuevo escaparate en América Latina, gracias a que por primera vez se llevará a cabo el Sundance Film Festival México, el cual contará con una selección de documentales, largometrajes y cortometrajes, que han formado parte de este evento cinematográfico que se realiza desde hace 45 años en Utah, Estados Unidos.

"Hace más o menos hace cinco años se comenzó a gestar esta idea, de hacer una extensión en Latinoamérica y después de mucho análisis decidió el Instituto Sundance, que México era el país y la Ciudad de México el lugar idóneo para hacer esta tercera extensión de Sundance (hay una en Londres y Taiwán)", dijo Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis.

Ramírez señaló que este proyecto se venía gestando desde 2019, pero debido a la pandemia todos los preparativo se fueron atrasando, pero este año se dieron las condiciones para lograrlo, pero también tuvo mucho que ver la colaboración que Sundance tiene con el Festival Internacional de Cine de Morelia, con el cual comparte el espíritu de impulsar el cine independiente y proveer de una plataforma a los nuevos talentos y realizadores.

Miguel Rivera, vicepresidente global de programación y contenido de Cinépolis, informó que el Sundance Film Festival México se llevará a cabo del 25 al 28 de abril, teniendo como sedes principales el Cinépolis Diana y el Cinépolis VIP Miyana, más otras tres sedes alternas, Cinépolis VIP Perisur, Cinépolis VIP Mitikah y Cinépolis VIP Satélite, donde se proyectarán 12 largometrajes, 8 documentales y 8 largometrajes de ficción.

Los documentales que se presentarán son: Agent of Happiness, Daughters, Going Varsity in Mariachi, Igualada, Love Machina, Skywalkers: A love story, el documental ganador del Oscar, 20 Days in Mariupol de Mstyslav Chernov, y Frida, con el cual se inaugurará este festival.

"Contaremos con la presencia de la directora Carla Guitérrez y de su equipo, entre los cuales se encuentra un número importante de personal mexicano. además tuvimos la fortuna de negociar la distribución para salir a cines, entonces es una película que llevará Cinépolis Distribución, inclusive ya tenemos fecha de estreno que será el 9 de mayo", señaló Miguel Rivera.

En la parte de largometrajes de ficción están: Love Lies Bleeding, de Rose Glass y protagonizada por Kristen Stewart; In The Summers, Malu, Your Monster, Love Machina, por mencionar algunos.

También habrá una selección de cortometrajes mexicanos que han sido elegidos por Sundance en las últimas cuatro ediciones, algo que no es fácil ya que en cada emisión se reciben alrededor de 10 mil cortos, por lo que la hace una sección muy competitiva; para esta primera edición en México incluye seis de directores mexicanos y son: Al motociclista no le cabe la felicidad en su traje, de Gabriel Herrara; Chica de fábrica, de Selma Cervantes, aquí participa Yalitza Aparicio; El sueño más largo que recuerdo, de Carlos Lenin; La Baláhna, de Xóchitl Enríquez Mendoza; La odisea espeleológica de Sócrates, de Aria Covamonas; y Viaje de negocios, de Gerardo Coello Escalante.

"El corto es un tema que tiene que ver en poner la mirada hacia adelante y ver a los futuros directores, ver esa siguiente generación de creadores es muy importante, porque no se nos olvide que Sundance es sobre descubrir, en ver qué nos propone la siguiente generación y eso es el corto, ver hacia adelante", señaló Eugene.

Alejandro Ramírez explicó que Sundance México busca no sólo exhibir películas, también convertirse en punto de encuentro con creativos, talento y distribuidores en México y América Latina, donde las nuevas generaciones tengan la oportunidad de alternar con con directores y actores galardonados, además de dar a conocer a los directores que ya llegaron a Sundance y los jóvenes puedan tener un acercamiento con ellos.

"Parte de la misión de Sundance Film Festival son los talleres, para guionistas, directores, productores; que le permiten a los jóvenes que existe este ecosistema, al cual puedan aplicar y incubar un proyecto", señaló Miguel Rivera.

"Con este nuevo festival lo que estamos tratando es enriquecer y hacer una relación más profunda, invitar, conectar y atraer una audiencia más nuestra, invitar a más creadores jóvenes, a más contadores de historias; con esta relación con Cinépolis, con el Festival de Morelia, vamos a México a buscar nuevos talentos, que nos den nueva perspectivas, porque México es una fuente importante de historias, también es una nueva rama para enriquecer Sundance", finalizó Eugene Hernandez.

rad