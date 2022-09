La influencer y modelo Summer Stroh se disculpó con Behati Prinsloo, la esposa del vocalista de Maroon 5, Adam Levine, luego de revelar a través de TikTok que mantuvo una supuesta aventura amorosa con el cantante a espaldas de la también modelo de Victoria´s Secret.

El artista se encuentra bajo los reflectores debido a que Stroh sacó a la luz “pruebas” de los mensajes privados que habrían intercambiado. En ellos se observa que el cantante pretendía utilizar el nombre de ella para ponérselo a su tercer hijo, bebé que está esperando junto a Behati.

Recordemos que Prinsloo y Levin se conocieron hace 10 años y se casaron en el 2014, actualmente son padres de Dusty y Gio Grace.

Summer también contaría que el amorío duró un año, sin embargo, declaró fue “manupulada” por Levin, ya que ella era “joven, ingenua, y físicamente me sentí explotada”.

Lee también: Después del truene con Piqué, Shakira es relacionada con otro futbolista español

Horas después del bombazo, la influencer respondió con otro TikTok a un comentario en el que se describió que no era ningún secreto la relación del artista, “La única víctima aquí es su esposa e hijos”, detalló un usuario.

Ante esto, Summer dijo, “La parte más importante que definitivamente pasé por alto fue el hecho de que tenía la impresión de que su matrimonio había terminado”.

De acuerdo con su versión, creyó que el rompimiento de la pareja se estaba manteniendo en secreto para evitar que la prensa se involucrara, “como había dicho, era nueva en Los Ángeles, así que asumí que con celebridades del calibre, así era”, indicó.

Lee también: Dua Lipa es captada comiendo mariscos y conviviendo con sus fans horas antes de su concierto en la CDMX

También detalló que se sintió explotada debido a que se encontraba en una posición vulnerable porque era nueva en la ciudad, situación que el artista "aprovechó".

“Ahora me doy cuenta de que probablemente fue una táctica de manipulación de él... simplemente escondiéndose a simple vista. Tan pronto como me di cuenta de que no era así, corté las cosas con él”, agregó.

Summer comentó que no estaba tratando de ganar la simpatía de las personas y reconoce que no es la víctima.

"No soy yo quien realmente sale lastimada aquí, son Behati y sus hijos. Y por eso lo siento muchísimo”, concluyó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.



jgt