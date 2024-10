MORELIA. El largometraje "Sujo", sobre un joven huérfano del narco, tratando de salir del mundo violento que lo envuelve, siguió esta noche su paso arrollador en festivales de cine, al ser la gran ganadora del de Morelia, llevándose los galardones de Película, Dirección y Guión.



Dichos premios se suman al Gran Premio del Jurado en Sundance, obtenido en enero pasado y el de Cooperación Española, logrado en San Sebastián.



Protagonizada por Juan Jesús Varela, "Sujo" inicia con un niño pequeño que ha crecido en un mundo hostil, pareciendo que su futuro con balas, es inevitable.



"Es sobre un huérfano haciéndose hombre, en un país que sabemos es tan maravilloso, pero tan terrible a la vez", dijo Fernanda Valadez, co directora del filme.



"Nadie debería estar determinado por la violencia", reflexionó Astrid Rondero, también co directora del largometraje.



La cinta será estrenada en diciembre próximo en salas comerciales.



La cantante y música Diana Laura DI por "Violentas mariposas" y Andrés Rebo, por "Hombres íntegros", se llevaron a casa los galardones a Mejor Actriz y Mejor Actor, respectivamente.



Mientras "Violentas mariposas" es un retrato de la juventud en un país injusto; "Hombres íntegros" muestra a un joven que debe decidir, luego de presenciar un situación de abuso a un estudiante, apoyarlo o actuar igual que los demás para "encajar" entre sus compañeros.



"Lo dedico a todos los que se siente perseguidos por trastornos alimenticios y las adicciones y a quienes no les dan la oportunidad a seguir adelante en sus vidas, al estar sin agua, sin justicia, sin esperanza", exclamó Diana Laura DI al momento de recoger la estatuilla.



"Es para todas las víctimas de violencia machista, a la mujeres principalmente, a la diversidad y también a los hombres que exhibimos en este tipo de masculinidades, no olvidemos que nuestra realidad la construimos todos", manifestó por su lado Rebo.



La categoría de Largo Documental fue para "Morí (Li Cham)", de la cineasta tsotsil Ana Ts'uyeb, quien habló en su lengua originaria al recoger el premio.



"Florece mi corazón por esta noticia, que no se paren los apoyos para que vayan saliendo más realizadores jóvenes. que se sigan abriendo más espacios para películas con nuestra narrativa", subrayó.





Que cambie el IMCINE



Alejandro Ramírez, presidente del festival michoacano, informó que tras ocho días de actividades se reporta una asistencia de 70 mil personas, cifra que ya supera a la edición 2022, faltando aún funciones este sábado y domingo, así como lo que se contabilice en las proyecciones que hubo en línea.



Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente del FICM (por sus siglas) propuso en su discurso de clausura, en los albores del nuevo sexenio, que el Instituto Mexicano de Cinematografía cambie su nombre al de Institutuo para Devolver al Pueblo lo Filmado.



"Queremos que el cine mexicano, ese que mucho apoya el Instituto, incendie el país, que se difunda el trabajo de tantas y tantas personas y abata el rezago de la exhibición, (películas) que urge salir de las latas", externó.

Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL.

Lista de ganadores

PELÍCULA: "Sujo"

DIRECCIÓN: Astrid Rondero y Fernanda Valadez por "Sujo"

ACTRIZ: Diana Laura DI por "Violentas mariposas"

ACTOR: Andrés Rebo, por "Hombres íntegros"

GUIÓN: Astrid Rondero y Fernanda Valadez por "Sujo"

MENCIÓN ESPECIAL A LARGOMETRAJE DE MEXICANO: "Un cuento de pescadores" de Edgar Nito

PREMIO DEL PÚBLICO A LARGOMETRAJE MEXICANO: "La cocina" de Alonso Ruizpalacios

PREMIO DEL PÚBLICO A LARGOMETRAJE INTERNACIONAL: "Flow"

DOCUMENTAL: "Morí (Li Cham)" de Ana Ts'uyeb

PREMIO DEL PÚBLICO A DOCUMENTAL: "Goodbye Horses: the many lives of Q Lazzarus" de Eva Aridjis

CORTOMETRAJE FICCIÓN: "Spiritum" de Adolfo Margulis

CORTOMETRAJE ANIMACIÓN: "La mancha negra" de Yareni Velázquez Mendoza

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL: "Buscando un burro" de Juan Vicente Manrique

MUSA A DOCUMENTAL DIRIGIDO POR UNA MUJER: "Formas de atravesar el territorio" de Gabriela Rodríguez Ruvalcaba

CORTO SECCIÓN MICHOACANA: "Impronta" de Rafael Martínez García