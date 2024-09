Comienza la danza de nombres para el Imcine 2024-2030, y el fin de semana tomó fuerza el de Daniela Alatorre, joven productora con un currículum de peso: ha trabajado en el Festival Internacional de Cine de Morelia en sus primeros años, produjo Users y Una película de policías –ambas ganadoras en Sundance y Berlín– y fundó junto con Elena Fortes la compañía No Ficción. También han sonado los nombres de Inna Payán, productora, y el cineasta Víctor Ugalde, aunque lo único seguro, según cercanos a la próxima titular de Cultura, es que el puesto lo ocupará una mujer. Mientras tanto, en la Cineteca Nacional, Alejandro Pelayo sigue esperando la llamada oficial, aunque le han dicho que seguirá en el proyecto.

Ricardo Peralta. Foto: Instagram.

Ricardo Peralta huye de la prensa pero no de sus “fans árabes”

Ya pasó más de una semana desde que Ricardo Peralta salió de "La casa de los famosos", pero parece que el shock por su transformación en villano dentro del reality aún lo tiene sacudido. Su actitud lo dice todo: cuando ve a la prensa, huye despavorido y acelera como si fuera carrera de autos afuera de Televisa San Ángel. Pero cuando está más relajado, se ríe mientras presume ropa con letras árabes, asegurando que le llegó de parte de esos "bots árabes" que, según él, compró para mantener sus seguidores en Instagram. Y es que su cuenta estaba perdiendo seguidores hasta que, de repente, ¡empezó a sumar algunos... con nombres en árabe!

"La casa de los famosos. Foto: Instagram

El licenciado que pocos notan en "La casa de los famosos"

De todos los personajes de "La casa de los famosos", el Licenciado Gustavo Fernández Suari, notario 184 del Estado de México, es el más discreto de todos. Apenas aparece unos segundos cada domingo y pasa casi inadvertido, pero eso no ha impedido que se convierta en el héroe silencioso del reality. Los fans no dejan de hacerle memes, agradeciendo que mantenga todo bajo control: “Gracias al notario, no hay trampa que pase”.

Y es que, cuando las votaciones y eliminaciones comienzan, el Licenciado Fernández Suari se convierte en el guardián de la transparencia, asegurándose de que todo esté en orden y sin fraudes. Los seguidores, especialmente el “Team Mar”, no le quitan los ojos de encima, agradeciéndole con cada meme por proteger a sus favoritos de cualquier maña de la producción. Así que mientras los concursantes pelean por quedarse, el Lic. sigue siendo el héroe anónimo del reality.