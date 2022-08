Suena el regreso “Big brother”, ¿qué conductora se alista?

En Televisa Univision, además de tratar de revivir con nuevas versiones los clásicos que les dieron buenos niveles de audiencia, nos cuentan que se ha puesto sobre la mesa el tema de volver a hacer “Big brother”, después de casi siete años. La televisora no lo ha confirmado pero ya se habla de varias posibles conductoras, entre las que destacan Adela Micha, quien ya fue la Big Sister; Yolanda Andrade y hasta Verónica Castro, quien realizó las temporadas más exitosas del reality en la primera década de los 2000, pero la actriz no ha mostrado interés en regresar pronto a la televisión mexicana.

Lee también: Christian Nodal sorprende al aparecer sin sus característicos tatuajes



Damián Alcázar se hizo de una carrera ignorando comentarios

Cuando Damián Alcázar quiso probar suerte en la actuación en la Ciudad de México, hace ya más de tres décadas, muchos de sus amigos le dijeron no lo hiciera, porque ya había otro actor, Alonso Echánove, que tenía un físicmo similar al de él y no le iban a hacer caso. El histrión no tomó en cuenta los comentarios, pues pensaba que ya Veracruz, donde trabajaba, no tenía más cosas que ofrecerle. Y tuvo razón. Años después se convertiría en uno de los más socorridos por producciones luego de su paso por “La ley de Herodes”. Hasta llegó a Hollywood con la secuela de “Las crónicas de Narnia”, interpretando a un villano.



Foto: Archivo, EL UNIVERSAL



Ni “Las Meninas” se salvan de los peluches

La tendencia de aventar muñequitos de una cadena de farmacias se está descontrolando, pues no sólo los hacen llegar hasta el escenario de algún concierto, como sucedió recientemente con las cantantes Lady Gaga o Rosalía, ahora sucedió en el Teatro Milán, el jueves pasado, durante la función de la obra “Las Meninas”, cuando los actores estaban dando las gracias por los aplausos y alguien entre el público le lanzó a la actriz Gina Granados dos peluches y ella simplemente sonrió y los levantó agradecida.



Foto: Especial

Lee también: La cantante Alizée cumplirá 38 años y así es como ha cambiado a lo largo del tiempo